Tam kapanma döneminin sona ermesinin ardından, Muğla'da vatandaşlar sahillere akın etti.

Türkiye, 17 gün süren tam kapanma dönemini geride bıraktı.

Bu süreç vaka ve vefat sayılarını düşürünce, kademeli normalleşmeye geçildi.

Ancak koronavirüs hala bizimle; bu yüzden tedbiri elden bırakmamak gerekiyor.

Haziran başına kadar kademeli normalleşme devam edecek.

Ancak havalar ısınmaya başladı. Bunu fırsat bilen Muğlalılar sahilleri doldurdu.

GÜNEŞ, DENİZ, KUM

Muğla’nın Ula ilçesine bağlı ‘Sakin Kent’ unvanlı Akyaka sahili, yerli turist akınına uğradı. Aydın, Denizli ve İzmir gibi illerin yanında Muğlalı vatandaşlar, Akyaka sahilinde hem güneşin hem de denizin keyfini çıkardı.

Pandemi yokmuş gibi: Muğla'da sahiller doldu VİDEO

KORONA ÖNCESİ DÖNEM GİBİ..

Hava sıcaklığının 29 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 16 derece olarak ölçüldüğü Akyaka sahilinde turizm sezonunun başlaması ile yoğunluk, pandemi öncesi günleri aratmıyor.





"RAHATLAMAK İÇİN GELDİK"

Tam kapanmanın ardından evlerde bunaldıklarını belirten vatandaşlar, “Bu süreçte evde sıkıldık ve çok bunaldık. Birazcık rahatlayabilmek için sürekli gün boyunca evde durduğumuz için rahatlamak için Akyaka’ya geldik. Deniz biraz soğuk o kadar.” dedi.



