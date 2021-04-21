Pandemide ek gelir fırsatı: İŞKUR evde paketleme iş başvurusu nasıl yapılır?

Özellikle pandemi sürecinde oldukça rağbet gören evde paketle işinde çalışmak isteyen vatandaşlar, İşkur evde paketleme işi Nisan 2021 başvuru nasıl yapılır? sorusunu araştırıyor. işte detaylar..

İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR) evden paketleme işine talep gün geçtikçe artıyor.

Birçok kadına maddi destek sağlayan İŞKUR'un paketleme işi için başvuru formu nasıl doldurulur, kaç saat çalışılır ve ne kadar maaş alınır soruları merak edilen konuların başında geliyor.

Ev kadınlarına destek olmak amacıyla İŞKUR'un desteklediği evde paketleme işinde; nikah şekeri, sabun, tel toka, kulak çubuğu paketleme ve poşet katlama gibi işler yer alıyor.

İŞKUR'un yardımı ile yapılan evde ambalajlama müracaatı için yapılması gerekenler başvuru detaylarını inceliyor. Peki İŞKUR evde paketleme işi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

İŞKUR EVDE PAKETLEME İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İşkur'un sunduğu iş imkanlarından faydalanabilmek için İşkur'da kaydınızın olması gerekmektedir.