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- Pandemide ek gelir fırsatı: İŞKUR evde paketleme iş başvurusu nasıl yapılır?
Pandemide ek gelir fırsatı: İŞKUR evde paketleme iş başvurusu nasıl yapılır?
- Haber Merkezi
- 21.04.2021 - 14:48
İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR) evden paketleme işine talep gün geçtikçe artıyor.
Birçok kadına maddi destek sağlayan İŞKUR'un paketleme işi için başvuru formu nasıl doldurulur, kaç saat çalışılır ve ne kadar maaş alınır soruları merak edilen konuların başında geliyor.
Ev kadınlarına destek olmak amacıyla İŞKUR'un desteklediği evde paketleme işinde; nikah şekeri, sabun, tel toka, kulak çubuğu paketleme ve poşet katlama gibi işler yer alıyor.
İŞKUR'un yardımı ile yapılan evde ambalajlama müracaatı için yapılması gerekenler başvuru detaylarını inceliyor. Peki İŞKUR evde paketleme işi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
İŞKUR EVDE PAKETLEME İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İşkur'un sunduğu iş imkanlarından faydalanabilmek için İşkur'da kaydınızın olması gerekmektedir.
İş arayanların İşkur'a kayıt yaptırabilmeleri için 14 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir.
Daha sonra "https://esube.iskur.gov.tr/" sayfasına e-devlet şifresi ile giriş yapabilirsiniz. Burada ilk açılan ekranda iş arayan kısmındaki Giriş butonuna basmanız gerekmektedir.
Sonrasında aramalar kısmından "paketleme iş ilanları" diye aratınız.
Çıkan iş ilanlarından kendinize uygun olan firmayı seçmeniz gerekmektedir. İş verenlerin hepsi açık adreslerini ve iletişim bilgilerini ilanlarında belirtirler. Belirtilen bu iletişim bilgileri ile irtibata geçip kendinize evde iş imkanı sunabilirsiniz.
NE KADAR KAZANILIR?
Söz konusu proje kapsamında ev kadınları, nikah şekeri, bitki çayı paketleme, sabun, tel toka kutulama, kulak çubuğu ambalajlama, poşet katlama, cetvel seti hazırlama, küpe arkası takma, takı tasarımı, tırnak kutulama, mandal montajı, gömlek yakası dikme, peçete halkası yapma, gibi işler yapacak.
Günlük ortalama 3-4 saat çalışmayla, aylık 1000 lira üzeri gelir elde edilebilecek.