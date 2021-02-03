Pandemide Yatırıma Ara Vermeyen Seyidoğlu Gıda, 35 Ülkeye İhracat Yapıyor

Günde yaklaşık 100 ton helva, reçel ve tahin-pekmez üretimi yapan Seyidoğlu Gıda, kapasitesini ikiye katlayacak yeni fabrika yatırımında sona yaklaştı

Günde yaklaşık 100 ton helva, reçel ve tahin-pekmez üretimi yapan Seyidoğlu Gıda, kapasitesini ikiye katlayacak yeni fabrika yatırımında sona yaklaştı. Pandemi döneminde özellikle bağışıklığı güçlendiren temel gıdalardan olan tahin-pekmeze olan talebin artış gösterdiğini söyleyen Seyidoğlu Gıda Genel müdürü Mehmet Göksu, kapasite artışıyla hem iç pazarda artan talebi karşılayacaklarını hem de ihracatta atağa kalkacaklarını söyledi. Pandemi sürecinde yatırımlara ara vermediklerini anlatan Göksu, “10 milyon TL’lik fabrika yatırımımızla birlikte kapasitemiz yüzde 100 artacak. 200 civarında yeni istihdam ve 50 yeni ürün çeşidini daha üretmeye başlayacağız. İhracatımızı 35 ülke’den 50’ye çıkarmayı hedefliyoruz. Özellikle pandemide vücut direncini yükselten tahin ve pekmez talebi 2 kat arttı. Bu ürünlerde yeni çeşitlerle üretimi artıracağız” diye konuştu.

2020 yılını 240 milyon TL ciro ile kapattıklarını ifade eden Göksu, “Bu yıl da yüzde 25’lik bir büyüme planlıyoruz. Gıda sektörü şu anda dünyanın en kritik öneme sahip sektörlerinden biri haline dönüştü. İnsanlar el değmeden sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmak istiyor. Bu alanda tam otomasyon ve endüstri 4.0 alanındaki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Akıllı fabrika konseptinde yatırımlara ağırlık veriyoruz” şeklinde konuştu.

TSE COVİD 19 BELGELİ ÜRETİM YAPIYORUZ

TSE Covid 19 belgesini almaya hak kazanan ilk firmalardan biri olduklarını anlatan Mehmet Göksu, “Bu belge sayesinde ham madde tedariğinden üretime, personel güvenliğinden son tüketiciye ürünlerin ulaştırılmasına kadar olan tüm süreçlerde güvenilir gıda ürettiğimizi belgelenmiş oluyoruz. Gerek yerli satın almacılar gerekse de uluslar arası satın almacılar bu belgeye sahip olan firmaları tercih etmeye başladı. Türketici nezdinde de var olan güven perçinlenmiş oldu” dedi.

EV DIŞI TÜKETİMDE GÜNDE 1 MİLYON PAKET ÜRETİME ULAŞTIK

Ev dışı tüketim pazarında Seyidoğlu Gıdanın önemli bir oyuncu olduğu bilgisini veren Göksu, “Günde 1 milyon paket piknik adı verilen 20-30 gramlık kahvaltılık ürün üretmeye başladık. Yeni fabrikamızın devreye girmesiyle birlikte bu rakamı yıllık 500 milyon adete çıkaracağız. Sadece cezaevlerine ayda 10 milyon tek öğünlük helva ve reçel gönderiyoruz” diye konuştu.

Sultanbacı markasıyla Baklava üretimi de yaptıklarını ve sektörde pek çok yeni tatlıyı ilk kendilerinin tüketiciye sunduklarını dile getiren Mehmet Göksu, “Organik tahin ve cevizden ürettiğimiz baklavamız özellikle vücut direncini yüksek tutmak isteyenler tarafından çok sevildi. Helvalarımızda fruktoz şurubu ve glikoz asla kullanmıyoruz. Faydalı tatlı çocuklara helvayı sevdirmek için çizgi film karakteri Rafadan Tayfa ile lisans anlaşması yaptık. Ünlerimiz Türkiye’nin tamamı yanı sıra dünya genelinde Wall Mart, Asda, Tesco, Morrisons ve carrefour gibi global zincirlerde satılması bizi sektörde üst lige taşıyan gelişmeler” dedi.