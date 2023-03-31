Panzehir'den yeni video: Etiketçilik Farklı uğraş ve özellikleriyle dikkat çeken insan hikayelerine odaklanan YouTube Panzehir kanalı hastalık derecesine ulaşan etiketçiliği meraklısından ekrana taşıyor.

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Panzehir YouTube kanalı yeni bir içerikle karşınızda.

Hayat hikayelerini ekrana yansıtan Panzehir bu kez daha çok gençler arasında yaygın olan etiketçiliğe odaklandı.

Hastalık mı zevk mi? sorusuyla yola çıkan Panzehir, etiketçiliği meraklısından aktarıyor.

Oto kuaför Trabzonlu gencin etiketçilik tutukusu

İstanbul Haznedar'da oto kuaför işi yapan Trabzonlu Muhammet Fatih Sevban hiç aklında yokken nasıl etiketçiliğe merak saldığını anlatıyor.

Replika ve orjinal etiketleriyle araçlarını özelleştiren, araçlarını dosttan öte gören Sevban'ın ilginç, bir o kadar da tutkulu zevki dikkat çekiyor.

Hastalık mı zevk mi: ETİKETÇİLİK YouTube'da

Sevban'ın etiketlerle karakter kattığı araçları ile kurduğu özel bağı izlemek için tıklayınız.