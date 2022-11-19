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- Papağanın telefonun zil sesinin ritmiğine göre dans ettiği anlar
Papağanın telefonun zil sesinin ritmiğine göre dans ettiği anlar
Telefon zil seslerinin ritmine göre dans eden bir papağanın görüntüleri, sosyal medyada milyonlarca kez tıklandı.
- 19.11.2022 - 21:19
- Güncelleme : 19.11.2022 - 21:31
Sosyal meydada yer alan bir papağanın görüntüsü, izleyenleri tebessüm ettirdi.
Görüntüde papağanın dans ettiği görüldü.
Telefonun zil seslerinin ritmine göre dans etti
Videoda, papağanın dans ederken telefonun zil seslerinin ritmine göre dans etmesi dikkat çekti.
Milyonlarca kişi izledi
Milyonlarca kez tıklanan görüntü, izleyizilerin beğenisini topladı.
Papağanın ritme göre dans ettiği anlar VİDEO