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Papağanın telefonun zil sesinin ritmiğine göre dans ettiği anlar

Papağanın telefonun zil sesinin ritmiğine göre dans ettiği anlar

Telefon zil seslerinin ritmine göre dans eden bir papağanın görüntüleri, sosyal medyada milyonlarca kez tıklandı.