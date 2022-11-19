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    Papağanın telefonun zil sesinin ritmiğine göre dans ettiği anlar

    Telefon zil seslerinin ritmine göre dans eden bir papağanın görüntüleri, sosyal medyada milyonlarca kez tıklandı.
    • 19.11.2022 - 21:19
    • Güncelleme : 19.11.2022 - 21:31
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    Papağanın telefonun zil sesinin ritmiğine göre dans ettiği anlar

    Sosyal meydada yer alan bir papağanın görüntüsü, izleyenleri tebessüm ettirdi.

    Görüntüde papağanın dans ettiği görüldü.

    Telefonun zil seslerinin ritmine göre dans etti

    Videoda, papağanın dans ederken telefonun zil seslerinin ritmine göre dans etmesi dikkat çekti.

    Milyonlarca kişi izledi

    Milyonlarca kez tıklanan görüntü, izleyizilerin beğenisini topladı.

    Papağanın ritme göre dans ettiği anlar VİDEO

    Papağanın telefonun zil sesinin ritmiğine göre dans ettiği anlar #1

    Papağanın telefonun zil sesinin ritmiğine göre dans ettiği anlar #2


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