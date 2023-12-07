Papazken Müslüman olan ABD'li profesör Mevlana'nın öğretisini yayıyor Mevlana Celaleddin-i Rumi'den ve öğretilerinden etkilenen ABD'li Katolik papaz Prof. Dr. Craig Victor Fenter, İslamiyet'i seçerek "İsmail" adını aldıktan sonra Mevlevi dervişi olup 7 kıtadan insanlara Mesnevi dersi vermeye başladı.

AA

ABD'de 1955'te dünyaya gelen ve Katolik okuluna giderek papaz olduktan sonra 10 yıl görev yapan Fenter, 2004'te Hazreti Mevlana'nın 22. kuşak torunu Esin Çelebi Bayru ile tanıştı.

Bayru'nun daveti üzerine 2005'te geldiği Konya'da Şeb-i Arus törenlerini izleyen Fenter, sema ayini şerifinden, törenlerdeki manevi atmosferden ve anlatılanlardan çok etkilenerek 2006 yılında Müslümanlığı seçti.

Mevlana'ya daha yakın olmak ve Mevleviliği daha iyi yaşayabilmek için 2021'de Konya'ya yerleşen Fenter, "Mevlevi dedesi" Nadir Karnıbüyük'ten dersler aldı.

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin öğretisini okuyor

Mevlevi dervişi olan Fenter, hayatını değiştiren Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin öğretisini daha geniş kitlelere yaymaya, insanların hayatlarına dokunmaya karar verdi.

Fenter, Kanada'dan Çin'e, Avustralya'dan Meksika'ya kadar onlarca ülkeden ulaştığı farklı inanışlara sahip 40 talebeye çevrimiçi Mesnevi dersleri veriyor.

Türkiye'yi, Konya'yı ve Hazreti Mevlana'yı çok sevdiğini anlatan İsmail Fenter, 2,5 yıldır Uluslararası Mevlana Vakfı için hizmet verdiğini söyledi.

Dünyanın her yerinden vakfa gelen insanlarla tanıştığını ve tercümanlıklarını yaptığını belirten Fenter 1,5 yıl öncede İngilizce Mesnevi dersleri vermeye başladığını ifade etti.

Tüm kıtalardan 40 aktif talebesi var

İnsanların kendine, e-posta, Youtube videoları ve mesajlar ile ulaşarak Mesnevi'yi öğrenme talebinde bulunduklarını vurgulayan Fenter şunları kaydetti:

Mesnevi'nin Konya'daki nüshasından yeni bir İngilizce tercüme yaparak Zoom'dan ders vermeye başladım. Çin, Pakistan, Arjantin, Mısır, Rusya, Meksika, İngiltere, İrlanda, İran, Avustralya, Kanada, ABD ve Türkiye gibi bir çok ülkeden insanlar katılıyor. Her cuma sabah 06.30'da derslerimiz başlıyor. Şu anda 40 aktif talebem var. Çok güzel bir şey. Hristiyanlar, Müslümanlar, Museviler, çok ilginç insanlar var.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)