Para dolu çuval fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Çekildiği yer belli oldu Bir vatandaşın para dolu çuvalla yürürken çekilen fotoğrafının Kapalıçarşı'da çekildiği ortaya çıktı.

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Günlük hayatta karşılaşılan ilginçliklerin, herkesin elinde olan kameralı telefonlar sayesinde kısa sürede sosyal medyaya düşmesi ve hızlıca yayılması günümüzün normalleri arasına girdi.

Bu kapsamda sosyal medya, gün içinde sık sık ilginç görüntülerin dolaşımıyla çalkalanıyor.

Para dolu çuval fotoğrafı gündem oldu

Bugünün en ilginç karelerinden biri de para dolu bir çuval oldu.

Dolaşıma giren bir fotoğrafta, biraz da içini gösteren bir çuval içinde deste deste paralar dikkat çekti.

Fotoğrafta bir vatandaşın sırtında, 200 ve 100'lük banknotlardan oluşan deste dolu para çuvalını kalabalık içinde taşıdığı görüldü.

Fotoğraf Kapalıçarşı'da çekildi

Bir anda dolaşıma giren fotoğrafın nerede çekildiği ise merak konusu oldu.

İlerleyen saatlerde ise bu merak giderildi.

Fotoğrafın, İstanbul'un hatta tüm Türkiye'nin ticaretinin kalbinin attığı tarihi Kapalıçarşı'da çekildiği ortaya çıktı.