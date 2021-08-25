Paralimpik ne demek, anlamı nedir? Paralimpik spor türleri

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nın başlamasıyla birlikte gündeme gelen "paralimpik" kelimesinin anlamı merak ediliyor. Peki paralimpik ne demek, anlamı nedir? İşte yanıtı...

Anlamı merak edilenler gündeminde bugünlerde "paralimpik" kelimesi bulunuyor.

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nın akabinde araştırma konusu olan paralimpik kelimesinin anlamı merak ediliyor.

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Peki paralimpik ne demek? İşte paralimpik kelime anlamı ve spor türleri...

PARALİMPİK NE DEMEK?

"Paralympic" kelimesi; İngilizce, engelli anlamına gelen "paralyzed" ve "olympic" kelimelerinin birleşmesinden oluşmaktadır.

Paralimpik Oyunlar ise çeşitli engelli gruplarından sporcuların katıldığı çok sporlu etkinlik olarak bilinir. Bu oyunlar olimpiyat statüsünde olup olimpiyatlardan hemen sonra gerçekleştirilir.

PARALİMPİK SPORLAR

Paralimpik oyunlar yaz ve kış olmak üzere iki mevsimde düzenlenir.

Yaz oyunlarına dahil olan spor türleri; Para-Halter, Para-Atıcılık, Para-Atletizm, Binicilik, Bisiklet, Boccia, Futbol (5 kişilik) Kano, Goalball, Judo, Kayak, Kürek, Masa Tenisi, Okçuluk, Tekerlekli Sandalye Basketbol, Para-Dans Sporu, Para Yüzme- Tekerlekli Sandalye Eskrim, Tekerlekli Sandalye Ragbi, Tekerlekli Sandalye Tenisi, Voleybol, Tekvando, Triatlon

Kış oyunlarına dahil olan spor türleri : Alp kayağı, Kuzey kayağı, Biatlon, Buz kızağı ve Buz hokeyi, Curling.