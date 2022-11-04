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    Paris'te yaşayan Türk'ün Şahin aracı, görenlerin ilgisini çekiyor

    Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan Ürgüplü Korhan Sakarya'nın Türkiye'den getirdiği Şahin aracı, Eyfel Kulesi önünde çaldığı Ankara havalarıyla dikkatleri üzerinde topluyor.
    • 04.11.2022 - 07:05
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    Paris'te yaşayan Türk'ün Şahin aracı, görenlerin ilgisini çekiyor

    Eyfel Kulesi yakınlarında memleketi Nevşehir'in plakasını taşıyan 2001 model Şahin aracında türkü çaldığı anların görüntüsüyle sosyal medyada gündem olan Sakarya, araba sevdasının gençlik yıllarından geldiğini anlattı.

    Öğrenciyken geldiği Paris'te şu anda 5 işletmesi bulunan 38 yaşındaki Korhan Sakarya, iki Mercedes, iki Tofaş Şahin ve bir Tofaş Murat'tan oluşan koleksiyonu olduğunu söyledi.

    Sakarya, Fransa'ya ilk önce Tofaş Murat aracını getirerek plakasını Fransız plakasına çevirdiğini, sonradan getirdiği 1993 model Şahin arabasına da Fransız plakası almaya çalıştığını kaydetti.

    Paris'te yaşayan Türk'ün Şahin aracı, görenlerin ilgisini çekiyor - VİDEO

    "Şahin'i, Paris'e getirmek benim için gurur verici"

    AA'nın haberine göre, gündem olan 2001 Şahin model arabasını 1,5 sene önce satın alarak 6 ayda bugünkü haline getirdiğini söyleyen Sakarya, aracına 14 hoparlörlü özel bir ses sistemi kurdurttuğuna değindi.

    Sakarya, "(Şahin'i) Paris'e getirmek benim için gurur verici, memleketim, devletim, ülkem için bence gurur verici bir şey." ifadesini kullandı.

    Paris te yaşayan Türk ün Şahin aracı, görenlerin ilgisini çekiyor #1

    Türk Şahin'i, Lamborghini'den, Ferrari'den daha çok dikkat çekiyor

    Sakarya, arabasını yolda görenlerin şaşırdığını ve çok ilgi duyduğunu belirterek "(Şahin) Burada Lamborghini'den, Ferrari'den daha çok dikkat çekiyor." ifadesini kullandı.

    Paris te yaşayan Türk ün Şahin aracı, görenlerin ilgisini çekiyor #2

    Eyfel Kulesi'nin karşısında Ankara havası açıp oynama fikrinin nereden geldiği sorusuna Sakarya, "Benim iş yerim Eyfel Kulesi'ne çok yakın, evim de çok yakın. Hep hayalimdi. Anne tarafı Ankaralı, ben Ürgüplüyüm doğma büyüme Nevşehir, dedim bir Ankara havası açalım güzel bir ortam olsun. Sevincimizi paylaşmak içindi." yanıtını verdi.

    Paris te yaşayan Türk ün Şahin aracı, görenlerin ilgisini çekiyor #3

    Sakarya, yerli otomobil TOGG'un Türkiye için çok iyi bir proje olduğunu söyleyerek imkanlar el verirse yerli araç TOGG'u satın alıp Eyfel Kulesi yakınlarına getirip yine burada oyun havası oynamak istediğini ifade etti.

    Paris te yaşayan Türk ün Şahin aracı, görenlerin ilgisini çekiyor #4

    Paris te yaşayan Türk ün Şahin aracı, görenlerin ilgisini çekiyor #5

    Paris te yaşayan Türk ün Şahin aracı, görenlerin ilgisini çekiyor #6


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