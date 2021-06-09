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- Parmak ısırtan Meksika lezzeti: Tavuklu Taco tarifi
Parmak ısırtan Meksika lezzeti: Tavuklu Taco tarifi
Gelinim Mutfakta programında bugün Meksika rüzgarları esiyor. Gelinler, Tavuklu Taco tarifi için mücadele edecek. Peki Tavuklu Taco nasıl yapılır, malzemeler nelerdir? İşte detaylar...
- Haber Merkezi
- 09.06.2021 - 13:12
Gelin ve kayınvalide konseptli yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da haftanın üçüncü gününün menüsü Tavuklu Taco oldu.
Meksika mutfağından gelen lezzet, seyirciler tarafından da merak ediliyor. Ekmeklerin arasında parmak ısırtan tadıyla tavuklar, görüntüsüyle de iştah açıyor.
Tarifi denemek isteyen seyirciler, Tavuklu Taco nasıl yapılır, malzemeler nelerdir araştırıyor. İşte evde kolayca yapabileceğiniz Gelinim Mutfakta Tavuklu Taco tarifi..
TAVUKLU TACO MALZEMELERİ
- Yarım kg tavuk göğüs
- 6 adet küçük tortilla ekmeği
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 adet kırmızı soğan
- 2 adet jalapeno biberi
- Yarım lime suyu
- 4-5 dal maydanoz
- 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
- 1 çay kaşığı tane karabiber
- 1 çay kaşığı tuz
- 2 yemek kaşığı keçi peyniri
TAVUKLU TACO TARİFİ
- Tavuk göğüslerini küp küp doğrayın.
- Zeytinyağı, toz kırmızı biber, karabiber ve tuzu bir kasede karıştırın.
- Üzerine doğradığınız tavukları ekleyip karıştırın.
- Izgara döküm tavanızı 'ta ısıtın.
- iyice kızan tavada tavukları pişirin.
- Kırmızı soğan, maydanoz ve jalapeno biberini ’da doğrayın.
- Bir kaseye kızaran tavukları, keçi peynirini ve doğradığınız soğan, maydanoz, jalapeno biberini ekleyin.
- Lime suyunu da ilave ettikten sonra karıştırın.
- Tortilla ekmeklerini servis tabağına alın ve ortasına tavuklu karışımı koyun.
- Tüm tacoları bu şekilde hazırlayıp servis edin.