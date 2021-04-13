Parmak yedirten lezzet: Evde fındık lahmacun tarifi

Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde yer alan fındık lahmacun tarifi, denemek isteyenler tarafından araştırılıyor. Peki, evde fındık lahmacun nasıl yapılır?

Hafta içi her gün FOX TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde, fındık lahmacun yer aldı.

On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Ramazan sofralarını çeşit çeşit yemek ve tatlılarla süslendirmek isteyenler, arama motorları üzerinden evde fındık lahmacun tarifi hakkında araştırmalara başladı.

Peki, parmak yedirtecek kadar lezzetli olan fındık lahmacun nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte, fındık lahmacun tarifi...

FINDIK LAHMACUN TARİFİ İÇİN MALZEMELER

İçi için:

400 gr kuzu kıyma

1 küçük kuru soğan

4 dal yeşil soğan

2 adet domates

3 diş sarımsak

1 demet maydanoz

1 yemek kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı karabiber

Tuz

Hamuru için:

1.5 su bardağı ılık su

1,5 tatlı kaşığı instant maya

1 tatlı kaşığı şeker

1 çay kaşığı tuz

Aldığı kadar un

FINDIK LAHMACUN NASIL YAPILIR?