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- Parmak yedirten lezzet: Evde fındık lahmacun tarifi
Parmak yedirten lezzet: Evde fındık lahmacun tarifi
Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde yer alan fındık lahmacun tarifi, denemek isteyenler tarafından araştırılıyor. Peki, evde fındık lahmacun nasıl yapılır?
- Haber Merkezi
- 13.04.2021 - 17:04
Hafta içi her gün FOX TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde, fındık lahmacun yer aldı.
On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Ramazan sofralarını çeşit çeşit yemek ve tatlılarla süslendirmek isteyenler, arama motorları üzerinden evde fındık lahmacun tarifi hakkında araştırmalara başladı.
Peki, parmak yedirtecek kadar lezzetli olan fındık lahmacun nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte, fındık lahmacun tarifi...
FINDIK LAHMACUN TARİFİ İÇİN MALZEMELER
İçi için:
- 400 gr kuzu kıyma
- 1 küçük kuru soğan
- 4 dal yeşil soğan
- 2 adet domates
- 3 diş sarımsak
- 1 demet maydanoz
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 1 tatlı kaşığı karabiber
- Tuz
Hamuru için:
- 1.5 su bardağı ılık su
- 1,5 tatlı kaşığı instant maya
- 1 tatlı kaşığı şeker
- 1 çay kaşığı tuz
- Aldığı kadar un
FINDIK LAHMACUN NASIL YAPILIR?
- Hamur yoğurma kabınıza ılık su şeker ve mayayı alın, azar azar unu ekleyin ve tuzunu da koyup ele yapışmayacak yumuşak bir hamur yoğurun.
- Hamurun üzerini örtüp ılık bir yerde yaklaşık 45 dakika dinlenmeye bırakın.
- İç harcın sebzesini mümkün olduğunca küçük doğrayın.
- Tahtanızın üzerine kıymayı alın sebzeleri salçayı, karabiber ve tuzunu ekleyip tüm iç mazelemerin hepsini karıştırın.
- Mayalanan hamuru tezgahı unlayıp tekrar 2-3 dk yoğurun ve hamuru açabileceğiniz büyüklükte bezelere ayırın.
- Bezeleri tezgahı unlayarak 2-3 mm kalınlığında açın ağzı geniş su bardağı ile küçük küçük yuvarlaklar çıkarın.
- Fındık lahmacunlarınızı yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.
- Üzerlerine 1 tatlı kaşığı lahmacun içinden koyup kaşığın tersi ile yayın.
- Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında pişirin.
- Üzerinin malzemesi pişmişse fırından çıkarabilirsiniz. Afiyet olsun.