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    Alanya'da otomobili olanların girdiği parti

    Bir gece kulübü tarafından düzenlenen sokak partisine, koronavirüs salgını nedeniyle sadece otomobili olanlar girebildi.
    • AA
    • 08.06.2020 - 16:19
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    Alanya'da otomobili olanların girdiği parti

    Antalya'nın gözde turizm ilçesi Alanya'da, bir gece kulübü tarafından düzenlenen ve koronavirüs salgını nedeniyle sadece otomobille katılım sağlanan sokak partisi ilgi çekti.

    Alanya Yat Limanı'nda faaliyet gösteren bir gece kulübünün önünde bulunan ve aynı zamanda otopark olarak kullanılan alanda gerçekleştirilen partiye, sadece otomobillerle girilebildi.

    LÜSK OTOMOBİLLER İÇERİSİNDE DANS

    Sosyal mesafeli partiye katılanlar, çalan hareketli müzikler eşliğinde araçlarının içinde ve yanında dans ederek eğlendi.

    Alanya'da "otomobilli sokak partisi" ilgi gördü İZLE

    SOSYAL MESAFE KURALI UYGULANDI

    Kulübün sahibi Sait Alibeyoğulları, müşterilerini sezon açılışında sosyal mesafe kuralına göre eğlendirmek istedikleri için böyle bir parti düzenlediklerini söyledi. Partiye beklediklerinden fazla talep geldiğini anlatan Alibeyoğulları, "Kurallar çerçevesinde 50 aracı kabul ettik. Yaklaşık 135 kişiye keyifli bir gece yaşattık." dedi.

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