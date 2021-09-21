Partnerlerin merakı: Neden öpüşürken gözlerimizi kapatırız? İşte cevabı...

Öpüşmek aşkı, sevgiyi ve tutkuyu göstermenin en sık tercih edilen yoludur. Peki öpüşme esnasında gözlerinizin kapalı olduğunu fark ettiniz mi? İşte bunun ardından bilimsel gerçekler yatıyor...

Öpüşmeye yüklenilen anlamlar yüzyıllar boyunca süregelmiş ve kadın erkek ilişkileri arasında kıvılcımlar yaratmaya devam etmiştir.

Öpmek ve öpüşmek, bireylerin sevgilerini ifade ediş biçimleri arasında ilk sırayı koruyor. Ancak akıllara takılan detaylar var: Öpüşürken neden gözlerimizi kapatırız? Öpüşme esnasında gözlerin kapanması bir refleks midir?

Öpüşürken gözlerin neden kapatıldığı konusu birçok kişi tarafından merak ediliyor.

Konu bilim insanlarının da dikkatini çekmiş olacak ki, öpüşürken gözlerin neden kapatıldığına dair araştırmalar yapılmış...

İşte gözleriniz kapalı öpüşmenizin altında yatan bilimsel gerçek...

NEDEN GÖZLERİMİZ KAPALI ÖPÜŞÜRÜZ

Psikologlara göre beyin öpüşürken aynı anda iki şeye odaklanamaz. Yani beyni öperken gözlerin aldığı sinyallere dikkat etmeniz gerekiyorsa bu iş zorlaşıyor. Bu, beynin duyum sürecine müdahale eder. Bu da gözlerin kapanmasına neden olur.

RAHATLATICI ETKİSİ

Beş duyunuzdan biri bloke olduğunda, diğer duyular işlev olarak yükselir. Bu nedenle kapalı gözler rahatlamamıza izin verir ve bu, o tatlı anın duygu seline kapılmamızı sağlar.

Açık gözlerin bu kadar yakın mesafeden dakikalarca doğrudan sana bakması garip ve ürkütücü olacaktır.

Öpüşmek aynı zamanda kendimizi savunmasız hissetmemize neden olabilir ve gözlerinizi kapatmak, kendinizi daha rahat hale getirmenin bir yoludur.