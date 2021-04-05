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- Paşa lokumu nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Paşa lokumu tarifi..
Paşa lokumu nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Paşa lokumu tarifi..
Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde paşa lokumu yer aldı. İzleyiciler, paşa lokumunun tarifini araştırmaya başladı. İşte, paşa lokumu tarifi..
- Haber Merkezi
- 05.04.2021 - 17:36
Hafta içi her gün FOX TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde paşa lokumu yer aldı.
Muhallebili sütlü tatlı olan paşa lokumunun nasıl yapıldığını merak eden programın izleyicileri, arama motorları üzerinden paşa lokumu tarifi hakkında araştırmalara başladı.
Peki, yemeklerden sonra yenebilecek hem hafif hem de pratik sütlü tatlı paşa lokumu nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte, bembeyaz dokusuyla paşa lokumu tarifi..
PAŞA LOKUMU TARİFİ İÇİN MALZEMELER
- 1 litre süt
- Krem şanti
- 3 kahve fincanı şeker
- 2 kahve fincanı un
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 paket vanilya
- 1 su bardağı soğuk süt
- Ceviz
- Fındık
- Hindistan cevizi
PAŞA LOKUMU NASIL YAPILIR?
- İlk olarak tatlıyı yapacağınız fırın kabını Hindistan cevizi ile kaplayın.
- Ardından muhallebisini hazırlayın.
- Tereyağı hariç her şeyi karıştırarak pişirin.
- Pişmeye yakın tereyağını ekleyin.
- Göz göz olunca ocaktan alın ve mikser ile çırpın.
- Karışımı yavaşça Hindistan cevizi ile kapladığını tepsiye dökün ve soğumaya bırakın.
- Krem şantiyi hazırlayın.
- Soğuyan muhallebinin üstüne krem şantiyi gezdirin ve buzdolabında 2 saat dinlendirin.
- Daha sonra aralarına meyve veya fındık koyarak sarabilirsiniz. Afiyet olsun...