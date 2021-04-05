Paşa lokumu nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Paşa lokumu tarifi..

Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde paşa lokumu yer aldı. İzleyiciler, paşa lokumunun tarifini araştırmaya başladı. İşte, paşa lokumu tarifi..

Hafta içi her gün FOX TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde paşa lokumu yer aldı.

Muhallebili sütlü tatlı olan paşa lokumunun nasıl yapıldığını merak eden programın izleyicileri, arama motorları üzerinden paşa lokumu tarifi hakkında araştırmalara başladı.

Peki, yemeklerden sonra yenebilecek hem hafif hem de pratik sütlü tatlı paşa lokumu nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte, bembeyaz dokusuyla paşa lokumu tarifi..

PAŞA LOKUMU TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 litre süt

Krem şanti

3 kahve fincanı şeker

2 kahve fincanı un

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket vanilya

1 su bardağı soğuk süt

Ceviz

Fındık

Hindistan cevizi

PAŞA LOKUMU NASIL YAPILIR?