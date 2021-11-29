Pasaport harç ücretleri 2022 ne kadar? İşte zamlı fiyatlar...

2022’deki vergi, harç ve cezalara uygulanacak zam oranları Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Tebliği’yle belli oldu. Peki pasaport harç ücretleri 2022 ne kadar, kaç lira oldu?

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın (Gelir İdaresi Başkanlığı), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2021 için yüzde 36.20 olarak tespit edildiği aktarılan tebliğde, söz konusu oranın 2021 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacağı kaydedildi. Buna göre, çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda yer alan vergi, harç ve ceza tutarları belirlenen yüzde 36.20 oranında artacak.

Haberin akabinde pasaport süresi biten ve yenileyecek olan vatandaşlar, pasaport harç ücretlerine de zam geldi mi, ne kadar oldu merak ediyor.

Pasaport harç ücreti ne kadar 2022 sorusu zamlı fiyatların ardından araştırılıyor. Pasaport süresine göre değişen fiyatlar 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. Peki 2022 pasaport harç ücretleri belli mi, ne kadar? İşte fiyatlar...

2022 PASAPORT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Yeniden değerleme oranı aynen uygulanırsa pasaport harçları 1 Ocak'tan itibaren şu şekilde belirlenecek.

Süresi 6 ay olanlar için 339 lira

1 yıl olanlar için 452 lira,

2 yıl olanlar için 738 lira,

3 yıl olanlar için 1048 lira

3 yıldan fazla süreli olanlar için 1477 lira.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu rakamı yüzde 50'ye kadar düşürme ve artırma yetkisi bulunuyor. Ancak değişiklik olmaması durumunda yeni fiyatlar geçerli olacak.