Paskalya Bayramı ne zaman 2022? Paskalya yumurtasının anlamı

Hristiyan aleminin dini bayramı olan Paskalya, bu yıl hangi güne denk geliyor merak ediliyor. İşte 2022 Paskalya Bayramı tarihi...

Hristiyanlar tarafından kutlanan en önemli dini bayramlardan biri olan Paskalya bayramında, Hz. İsa’nın çarmıha gerildikten üç gün sonra dirilişi kutlanmaktadır.

Kiliselerde pazar günleri kutlanan Paskalya, Mart ayı sonundan Nisan ayının sonuna kadar olan dönemi kapsamaktadır.

Paskalya gününün diğer isimleri ise kıyam yortusu ve diriliş günü olarak biliniyor. Paskalya gününde yumurtaları rengarenk boyamak, dikkat çeken ritüellerdendir.

Peki 2022 Paskalya Bayramı ne zaman? Paskalya Bayramı'nda neden yumurta boyanır? Paskalya hakkında detaylar...

2022 PASKALYA BAYRAMI NE ZAMAN?

Paskalya Bayramı, 2022 yılında 17 Nisan, Pazar gününe denk geliyor.

PASKALYA YUMURTASININ ANLAMI

Bir inanışa göre, İsa çarmıha gerildiğinde yaralarından kanı akar, yere düşen bir damla kırmızı Paskalya yumurtasını oluşturur.

Annesi Meryem dua ederek ve ağlayarak yanında durmaktadır. Meryem'in gözyaşları bu kırmızı yumurtaya damlayarak ince desenler oluşturur. Bunu diğer yumurtalar izler.

Meryem bütün yumurtaları bir mendile toplayarak, oğlunun cenazesi için izin almak üzere Pontius Pilate'e doğru yola çıkar. Yol boyunca rastladığı her çocuğa barış içinde bir yaşam sürmelerini öğütleyerek bir yumurta verir.

Pilate'in sarayına vardığında Meryem bayılır ve mendilindeki yumurtalar yuvarlanarak dünyanın her yerine dağılır.

O günden beri dünyanın her yerinde insanlar Paskalya zamanı yumurtaları süsleyerek sevgi ve barış simgesi olarak birbirlerine verirler.