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    Paslanmış petekler sıfır gibi oluyor! işte en etkili petek temizleme karışımı...

    Havaların soğumasıyla birlikte evde petekler de yakılmaya başladı. Ancak tüm yaz boyunca kapalı olan petekleriniz, kirlenmiş olabilir... Peki kalorifer petekleri nasıl temizlenir? İşte en basit yolu..
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2022 - 14:22
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    Paslanmış petekler sıfır gibi oluyor! işte en etkili petek temizleme karışımı...

    Soğuk havalar geldi, doğalgazın düğmesine basıldı...

    Aylar sonra peteklerini ısıtacak olanlar, aynı zamanda temizlik konusunda da dikkatli olmalıdır. Yaz aylarından itibaren kullanılmayan kalorifer petekleri, toz ve kir tutmuş olabilir. Temizlik yapmadan önce kullanmamak gerektiğine dikkat çekelim.

    Peteklerin ısınma verisini ve seviyesini artırmak için petek suyunun temiz olması gerekir. Kalorifer aralarında biriken tortuların temizlenmesi, temiz bir hava solumak için kritiktir. Özellikle paslanmış peteklerin temizliği aksatılmamalıdır.

    Hem sağlığınız hem de tasarruf açısından önem arz eden petek temizliği nasıl yapılır merak ediliyor.

    Peki evde en kolay ve basit yöntemle nasıl petek/kalorifer temizlenir? Petek araları ne ile temizlenir?

    Paslanmış petekler sıfır gibi oluyor! işte en etkili petek temizleme karışımı... #1

    Evde petek temizliği

    Paslanan kaloriferleri temizlemek için petekteki kirli suyu boşaltın ve içini temiz suyla yıkayın.

    Kalorifer peteğinin aralarını ve arkasını önce elektrikli süpürgeyle, sonra da bir sopaya bez geçirerek temizleyin.

    Peteğin önünü, arkasını ve içini çamaşır suyuyla silin, gerekirse fırçalayın. Daha sonra temiz ve kuru bir bezle kurulayın.

    Petekleri temizleme suyu hazırlamak için, "bulaşık deterjanı, yüzey temizleyici, çamaşır suyu, pas çözücü, karbonat ve limon suyu"nu azar azar karıştırarak kullanabilirsiniz.


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