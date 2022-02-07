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    Paslı çiviler meğer mucizeymiş! Faydasını duyan aydınlanıyor...

    Paslanmış çivilere dokunmaktan bile çekinir, direk çöpe atarız. Ancak bu faydasını duyan, biriktirmeye bile başlıyor. İşte paslı çivileri yeniden kullanmanızı sağlayacak faydası...
    • Haber Merkezi
    • 07.02.2022 - 18:17
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    Paslı çiviler meğer mucizeymiş! Faydasını duyan aydınlanıyor...

    Hemen hemen her evde, kenarda köşede duran, paslanmış bir çiviye rastlamak mümkündür.

    Kullanmak bir yana, paslı çiviye dokunmak bile rahatsız edici gelebilir.

    Ancak pas tutmuş çivi, o kadar da kullanışsız değil.

    Ev bitkilerimizin eski çivilerin üzerinde oluşan pastan çok fayda sağlayabileceğini biliyor muydunuz...

    Eğer evinizdeki bitkilerin rengi solduysa, canlılığını kaybettiyse paslı çivi onları hayata döndürebilir. Pastaki demir bitkilere oksijen veriyor, böylece bitki daha canlı dururken aynı zamanda ömrü uzuyor.

    Peki paslı çivilerden nasıl faydalanacağız? Anlatıyoruz...

    ÇİÇEKLERE PASLI ÇİVİ SUYU

    Paslı 4 veya 6 çiviyi toplayın. Plastik bir şişenin yarısını su ile doldurun. İçinde su olan plastik şişeye paslı çivileri atın ve birkaç dakika suda bekletin.

    Suyun renk değiştirdiğini göreceksiniz. Şişenin kapağını takın ve şişeyi kuvvetlice birkaç kez sallayın. Ardından bitkilerin üzerine ve toprağa azar azar dökün.

    Bir süre sonra bitkileriniz eskisinden de canlı ve parlak olacak.

    Paslı çiviler meğer mucizeymiş! Faydasını duyan aydınlanıyor... #1

    Paslı çiviler meğer mucizeymiş! Faydasını duyan aydınlanıyor... #2


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