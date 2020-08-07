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    Pasta sanatçısının eserleri

    Türk pasta sanatçısının yaptığı pastalar sosyal medyada oldukça ilgi görüyor.
    • Haber Merkezi
    • 07.08.2020 - 07:00
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    Pasta sanatçısının eserleri

    Pasta sanatçısı Tuba Geçkil'in yaptığı konsept pastalar sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

    Birbirinden farklı konseptlerde yaptığı pastaları gerçek ürünlerden ayırmak neredeyse imkansız.

    Pasta sanatçısının eserleri #1

    BIÇAKLA KESİLDİKTEN SONRA GERÇEK ORTAYA ÇIKIYOR

    Videoların başında ürünleri gerçek zanneden insanlar, bıçakla kesildikten sonra pasta olduğunu anlayabiliyor.

    Terlikten küllüğe, kahve bardağından vazoya kadar birbirinden gerçekçi ürünler üreten sanatçı, videolarını sosyal medyada paylaşıyor.

    Pasta sanatçısının eserleri VİDEO

    Pasta sanatçısının eserleri #2

    Pasta sanatçısının eserleri #3

    Pasta sanatçısının eserleri #4

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