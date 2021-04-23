Pastane tadında: Sade açma

Yumuşacık dokusuyla ev yapımı açma, tel tel ayrılan hamuruyla ve enfes kokusuyla sahur sofralarınızı zenginleştirmeye geliyor.

Sahur sofrasında sıcacık bir çayın yanında kahvaltılıklara eşlik edecek lezzetli mi lezzetli, üstelik midenizi rahatsız etmeyecek bir tarife hazır mısınız? Pastanelerin tezgahında sıcacık bekleyen açmaları kendi mutfağınızda hazırlayarak sahurda sevdiklerinize paylaşabilin diye tam ölçüsüyle beğeninize sunuyoruz. Üstelik sahur için çayı demlemeye başladığınızda fırına verebileceğiniz açmaları, evinizi saran enfes kokusuyla sıcacık bir şekilde servis edebilirsiniz. Şimdiden ellerinize sağlık.

Açma Tarifi VİDEO

AÇMA TARİFİ

Malzemeler

- 1 su bardağı süt

- ½ su bardağı su

- 1 su bardağı sıvıyağ

- 4 yemek kaşığı şeker

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1 paket kuru maya

- 1 adet yumurta beyazı

- 1 adet yumurta

- 750 gr un

- 100 gr margarin

Üzeri için;

- Yumurta sarısı

- Susam

- Çörekotu

Yapılışı

Derin bir kaba süt, su, sıvıyağ, şeker, tuz ve mayayı alıp karıştırın. Yumurtaları da ilave ettikten homojen bir sıvı elde edinceye kadar metal olmayan çırpma teliyle karıştırın. Unu sıvı karışıma azar azar ilave ederek yoğurmaya başlayın ve pürüzsüz, ele yapışmayan bir hamur elde edinceye kadar yoğurma işlemini devam ettirin.

Hazırladığınız hamurun üzerine streç film geçirin ve 1 saat mayalandırın. Ardından iki katına çıkan hamuru söndürerek tekrar yoğurun ve mandalina büyüklüğünde olacak şekilde bezelere ayırıp yuvarlayın. Ayırdığınız bezelerin üzerine yarım tatlı kaşığı kadar oda sıcaklığındaki margarinden yerleştirin ve parmaklarınızla yayarak açmaya başlayın.

Yarım santim kalınlığında açtığınız hamuru rulo şeklinde sarıp üzerine baskı uygulayın. Elde ettiğiniz dikdörtgen şeklindeki hamuru ileri geri burun ve uç kısımlarını birleştirip yağladığınız tepsiye aralarında boşluk kalacak şekilde yerleştirin. Üzerine yumurta sarısını fırça yardımıyla sürüp susam ve çörekotu serpiştirin. Önceden ısıttığınız 180°C fırında yaklaşık 20 dakika kızarıncaya kadar pişirin. Pişen sıcacık açmaları demli bir çayla sevdiklerinizle paylaşın.

Afiyet olsun...