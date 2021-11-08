Pastırma sıcakları bitti, kar ve yağmur geliyor

Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, çarşamba gününden itibaren mevsim normalleri civarına düşecek.

Türkiye'nin genelinde yaşanan pastırma sıcakları bitti.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları kademeli olarak düşmeye başlıyor.

Yurt genelinde yağmur ve doğu illerinde ise kar bekleniyor.

SİS BUGÜN DE ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre haftanın ilk günü, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Marmara ve Ege Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi'nin kuzeyinde yoğun sis hadisesi bekleniyor.

SİS GİDİYOR YAĞMUR GELİYOR

Haftanın ikinci günü, Orta ve Doğu Karadeniz ile Marmara Bölgesi'nin doğusunda sis yerini yağmura bırakacak.

Çarşamba günü ülke genelinde sis etkisini kaybederken, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarına düşecek.

DOĞU İLLERİNDE KAR BEKLENİYOR

Marmara'nın doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yağış bekleniyor. Yağışlar Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Perşembe günü, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Cuma günü ise ülke genelinde yağış beklenmiyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU