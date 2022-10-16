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    Pastırma sıcakları ne zaman 2022? Pastırma yazı başlayacak mı?

    Soğuk havalara bir türlü alışamayan vatandaşlar, "Pastırma sıcakları ne zaman 2022? Pastırma yazı başlayacak mı?" sorularını araştırmaya başladı.
    • 16.10.2022 - 14:01
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    Pastırma sıcakları ne zaman 2022? Pastırma yazı başlayacak mı?

    Yazın bitmesinin ardından, yağmurlu ve soğuk havalar yeniden yüzünü göstermeye başladı.

    Yaz tatilini seven ve güneşten kopmak istemeyenler ise pastırma sıcaklarını beklemeye başladı.

    Özellikle İstanbul'da yaşayan ve dünden beri aralıksız süren yağışın etkisine maruz kalanlar, "Pastırma sıcakları ne zaman 2022? Pastırma yazı başlayacak mı?" sorusunu gündeme getirdi.

    Peki, Pastırma sıcakları ne zaman 2022? Pastırma yazı başlayacak mı? İşte yanıtı...

    Pastırma sıcakları ne zaman 2022? Pastırma yazı başlayacak mı?

    Pastırma yazı, sonbahar mevsiminde genellikle ekim ayı sonuna doğru ile kasım ayının ikinci haftası arasında meydana gelir.

    Pastırma sıcakları ne zaman 2022? Pastırma yazı başlayacak mı? #1

    Sıcak hava dalgasının etkili olduğu bu günlerde, sıcaklıklar mevsim normallerine göre daha yüksek seviyelerde seyreder, gündüzleri güneşli, geceleri açık ve ayazlı olur. 15 ile 30 gün sürebilir.


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