Sıcak havaya doyamayan ve bir süre daha yaşamak isteyenler, "Pastırma sıcakları ne zaman geliyor 2022? Pastırma yazı bitti mi?" sorularını gündeme getirdi.

Eylül ayının sona ermesi ve ekimin ayının yavaş yavaş ortalarına gelinmesiyle birlikte, sonbahar iyice kendisini hissettirmeye başladı.

Havaların soğumasını istemeyen ve güneşten ayrılmak istemeyenler ise yazın özlemini çekmeye başladı.

Ancak sonbahar havasına giremeyenlerin en büyük tesellilerinden birisi de pastırma sıcakları...

Pastırma yazı, yılın son sıcaklık artışlarının yaşandığı dönem olarak biliniyor ve birçok vatandaş kış ayına giriş öncesinde bu sıcak havanın tadını çıkarmak istiyor.

Pastırma sıcakları, her yıl Ekim ayına gelinmesiyle birlikte sorgulanan konular arasında yer alıyor.

Peki, Pastırma sıcakları ne zaman geliyor 2022? Pastırma yazı bitti mi?

Pastırma sıcakları ne zaman geliyor 2022? Pastırma yazı bitti mi?

Pastırma yazı, sonbahar mevsiminde genellikle ekim ayı sonuna doğru ile kasım ayının ikinci haftası arasında meydana gelir.

Sıcak hava dalgasının etkili olduğu bu günlerde, sıcaklıklar mevsim normallerine göre daha yüksek seviyelerde seyreder, gündüzleri güneşli, geceleri açık ve ayazlı olur.

Genellikle birkaç gün ya da bir hafta kadar sürer. Gündüzler güneşli, hafif rüzgarlı ve puslu, geceler serin geçer; yağış olmamakla birlikte geceleri don görülebilir.