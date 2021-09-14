Pastırma yazı 2021: Pastırma sıcakları ne zaman, hangi ay başlayacak?

Pastırma yazı 2021: Pastırma sıcakları ne zaman, hangi ay başlayacak?

Pastırma sıcakları sonbahar mevsiminde tahmin edilen hava sıcaklıklarının artması ile beraber oluşuyor. Peki bu sene ne zaman görülecek? Pastırma sıcakları ne zaman başlar? İşte tarihleri...

Sonbahar mevsiminin başladığı günlerde pek çok kişi pastırma yazı ve pastırma sıcakları hakkında araştırmalar hızlandı.

Bir serin bir sıcak giden hava durumu, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Halk arasında bilinen ve geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan hava takvimine göre sonbahar mevsiminde yaşanan Pastırma yazı kısa bir süreliğine yaz ayları kadar sıcak günler yaşatıyor.

Bazı yıllarda Pastırma sıcakları birkaç kez, bazı yıllarda ise hiç yaşanmıyor. Peki bu sene pastırma yazı ne zaman, hangi ayda başlayacak? Pastırma sıcakları ne zaman? İşte detaylar...

PASTIRMA YAZI NEDİR?

Pastırma yazı deyimi, pastırmanın bu dönemde hazirlanması sebebi ile verilmiştir. Gece ve gündüz arası sıcaklıkların birbirine yakın ve sıcak olması sebebi ile; pastırmanın en ideal şekilde kuruması bu dönemde olur.

Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar. Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşma yaratan önemli sıcaklık değişimleridir.

Sonuçta havanın dikey hareketi engellenir ve alçaklarda yoğunlaşan duman, toz vb havanın puslu olmasına yol açar.

PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN 2021?

Pastırma sıcakları ekim ayının sonundan kasım ayının ortasına kadar devam eder. Bazı yıllar birkaç kez yaşanır, bazen de hiç görülmez.