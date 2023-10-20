Pastırma yazı geliyor! Sıcaklıklar 6 derece artacak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre, sonbahar mevsimiyle birlikte gelen serin havalar ve yağışlar, bugün itibarıyla yurdu terk edecek.

ensonhaber.com Sonbaharın etkisi alan giren Türkiye'de etkili olan serin havalar yerini sıcaklara bırakıyor.. Pastırma yazı geliyor.. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayınlanan yeni hava durumu raporuna göre sıcaklıklar ciddi derecede artacak. Tüm yurtta etkili olacak Hava sıcaklıkları yurt genelinde artacak, yağışlı sistem 20 Ekim Cuma günü itibarıyla yurdu terk edecek. 3-6 derece yükselecek Sıcaklıklar, yurdun doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da sıcaklık 27 dereceye kadar çıkacak İstanbul’da hava sıcaklıkları önümüzdeki hafta 26-27 derecelere kadar çıkacak. - Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara: Parçalı ve az bulutlu 22 İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 23 İzmir: Parçalı ve az bulutlu 25 Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 Antalya: Parçalı ve az bulutlu 26 Samsun: Parçalı ve az bulutlu 24 Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 22 Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 15 Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 23 5 günlük haritalı tahmin Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmini ise şu şekilde;