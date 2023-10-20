Pastırma yazı geliyor! Sıcaklıklar 6 derece artacak

Sonbaharın etkisi alan giren Türkiye'de etkili olan serin havalar yerini sıcaklara bırakıyor..
Pastırma yazı geliyor..
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayınlanan yeni hava durumu raporuna göre sıcaklıklar ciddi derecede artacak.
Tüm yurtta etkili olacak
Hava sıcaklıkları yurt genelinde artacak, yağışlı sistem 20 Ekim Cuma günü itibarıyla yurdu terk edecek.
3-6 derece yükselecek
Sıcaklıklar, yurdun doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
İstanbul'da sıcaklık 27 dereceye kadar çıkacak
İstanbul’da hava sıcaklıkları önümüzdeki hafta 26-27 derecelere kadar çıkacak.
- Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 22
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 23
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 25
Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 26
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 24
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 22
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 15
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 23
5 günlük haritalı tahmin
Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmini ise şu şekilde;
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