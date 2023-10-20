Pastırma yazı geliyor! Sıcaklıklar 6 derece artacak
ensonhaber.com

Sonbaharın etkisi alan giren Türkiye'de etkili olan serin havalar yerini sıcaklara bırakıyor..

Pastırma yazı geliyor..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayınlanan yeni hava durumu raporuna göre sıcaklıklar ciddi derecede artacak.

Tüm yurtta etkili olacak

Hava sıcaklıkları yurt genelinde artacak, yağışlı sistem 20 Ekim Cuma günü itibarıyla yurdu terk edecek.

3-6 derece yükselecek

Sıcaklıklar, yurdun doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da sıcaklık 27 dereceye kadar çıkacak

İstanbul’da hava sıcaklıkları önümüzdeki hafta 26-27 derecelere kadar çıkacak.

- Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 22

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 23

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 25

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 26

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 24

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 22

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 15

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 23

5 günlük haritalı tahmin

Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmini ise şu şekilde;