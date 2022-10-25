Pastırma yazı nedir? 2022 pastırma sıcakları ne zaman başlıyor? Tarih belli oldu!

Sonbaharın gelmesiyle vatandaşlar pastırma sıcaklarını araştırmaya başladı. Peki pastırma yazı nedir? 2022 pastırma sıcakları ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Pastırma yazı, yılın son sıcaklık artışlarının yaşandığı dönem olarak biliniyor ve birçok vatandaş kış ayına giriş öncesinde bu sıcak havanın tadını çıkarmak istiyor.

Sohbahar aylarının gelmesiyle pastırma sıcakları en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Sıcak havaların tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar, “Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak?” sorusunu araştırıyor. İşte 2022 pastırma sıcakları…

Pastırma yazı (pastırma sıcakları) nedir?

Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar. Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşma yaratan önemli sıcaklık değişimleridir. Havanın dikey hareketi engellenir ve alçaklarda yoğunlaşan duman, toz vb. havanın puslu olmasına yol açar.

Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak?

Pastırma yazı, genellikle sonbahar mevsiminin sonundaki (ekim ayının sonundan kasım ayının ortasına kadar) güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanılan deyim. Bazı yıllar birkaç kez yaşanır, bazen de hiç görülmez. Genellikle birkaç gün ya da bir hafta kadar sürer. Gündüzler güneşli, hafif rüzgarlı ve puslu, geceler serin geçer; yağış olmamakla birlikte geceleri don görülebilir.

Bu hafta sıcaklıklar normalin üstünde

Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmini haritasına bakıldığında ise çarşamba günü dikkat çekti. 26 Ekim Çarşamba günü yurt genelinde yağış beklenmezken, sıcaklıkların 20 ile 30 derece arasında olduğu görüldü.