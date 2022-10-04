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    Pastırma yazı sıcakları ne zaman başlıyor? 2022 Pastırma yazı ne zaman?

    2022 pastırma yazı sıcakları ne zaman başlayacak sorusu sosyal medyada gündeme geldi.İşte pastırma yazının yaşanacağı o tarih..
    • 04.10.2022 - 11:24
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    Pastırma yazı sıcakları ne zaman başlıyor? 2022 Pastırma yazı ne zaman?

    Ekime ayına girdiğimiz şu günlerde en çok merak edilen konular arasında pastırma yazı sıcaklarının ne zaman başlayacağı araştırılıyor.

    Her yıl Ekim ayının gelmesiyle merak uyandıran pastırma yazı sıcakları bu sene ne zaman başlayacak sorusu yanıt arıyor.

    Yılın son sıcak günleri olarak bilinen pastırma yazı, sıcak havanın tadını çıkarmak isteyenler tarafından araştırılıyor.

    Peki 2022 yılında pastırma yazı sıcakları ne zaman başlayacak? İşte merakla beklenen sorunun cevabı..

    Pastırma yazı sıcakları ne zaman başlıyor? 2022 Pastırma yazı ne zaman? #1

    Pastırma yazı ne zaman başlayacak?

    Pastırma yazı sıcakları her yıl Ekim ayının sonunda başlayarak Kasım ayının ortalarına kadar devam eder.Pastırma yazında sıcaklıklar mevsim normallerine göre daha fazla olur.

    Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sebebiyle ortaya çıkar.


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