Patanili Feride, asrın felaketi için harekete geçti: İHH'dan ahde vefanın hikayesi

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İHH İnsani Yardım Vakfı, YouTube kanalında ağırladığı konuklarla adından söz ettiriyor.

Son günlerde sık sık bir yaşam hikayesine yer verilen kanalda, konukların açıklamaları adeta yüreklere dokunuyor.

Kamera önündeki sevilen isimlerden başarı hikayeleriyle ön plana çıkan isimlere kadar birçok konu işleniyor.

Bu kez yüzlerde tebessüm oluşturan hikaye ise Patanili öğrenci Feride'ye ait...

Feride, Tayland’dan Türkiye’ye uzanan bir ahde vefayı İHH ekibiyle paylaştı.

Ekibin Tayland'da yıllar önce açtığı Boğaziçi Okulu’nun öğrencisi olan Feride Yeh, eğitim için geldiği Türkiye'de deprem felaketinde harekete geçtiklerini anlattı.

Patanili Feride, süreci şöyle paylaştı:

Türkiye’ye 2018’de okumak için geldim. Şimdi İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Bilgisayar Mühendisliği ikinci sınıftayım. İlk havalimanına vardığım zaman iki duygu vardı. Hem üzgündüm, çünkü annemi çok özlüyordum. Hem de çok mutluydum başka bir ülkeye gidebildiğim için. Türkiye maşallah çok gelişmiş bir ülke. Beni de daha çok geliştirebilir.

Genç öğrenci, açıklamalarının devamında 6 Şubat sabahına uyandığı günü anlatarak şöyle devam etti:

Bir haber aldım, deprem olmuş. Çok üzülüyordum. Çünkü gerçekten çok ağır bir deprem. Tanıdığım herkese mesaj attım. Kaç kişi şehit oldu, durumlar nasıl? Her zaman takip ediyordum ve dua ediyordum.

Sonradan içimden bir şey geldi. Oraya gidemesem bile burada bir şey yapmam gerekiyor. Sonradan dedim ki bir bağış mı toplasak, en azından bir su, bir ekmek alabilirler. Türkiye’de Boğaziçi Okulu’nun mezunlarının olduğu grup var. Burada okuyanlara mesaj attım. 'Bir bağış mı toplasak Türkiye için?' Sonra arkadaşlar sağ olsunlar destek oldular. Müdürümüzü aradım. Dedim ki: ‘Bizim bir fikrimiz var. Bir bağış mı toplasak? Türkiye, İHH, insanlar bize yardıma geliyorlar. Ondan dolayı sıra bizde olsun.' dedim. ‘Çok iyi bir fikir, hemen harekete geçin.’ dedi.

Sonra ben de başladım afiş falan hazırladım. Sosyal medyada paylaştık. Herkes paylaştı.