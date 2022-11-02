Petrol
94.23
-0.44%
Euro
18.4181
0.32%
Dolar
18.6216
0.19%
Altın
989.28
0.41%
Borsa
4084
0.73%
Bitcoin
385.644
0.56%
BTXN Coin
10.18
-1.45%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    Patara Plajı'nda turizm sezonu 1 ay uzadı

    Dünyaca ünlü kumsalları, Patara Antik Kenti ile iç içe olan Patara Plajı'nda turizm sezonu 1 ay uzatıldı. Plaja günlük 1.500 yerli ve yabancı turist gidiyor.
    • 02.11.2022 - 16:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Patara Plajı'nda turizm sezonu 1 ay uzadı

    18 kilometre uzunluğu ile dünyanın en uzun plajları arasındaki Patara'nın 12 kilometrelik bölümü, Kaş sınırları içinde yer alıyor.

    Kaş yönünde yer alan antik plajın 4 kilometrelik bölümünde, Kaş Belediyesi'nce işletilen tesisler bulunuyor.

    Her yıl 31 Ekim'de kapanan bu tesisler, bu yıl havanın güzel olması ve turist akınının devam etmesi nedeniyle sezonu uzatma kararı aldı.

    "Gelenlerin yüzde 90'ı Rus"

    Patara Plajı'ndaki tesislerin sorumlusu Ali Pehlivan, “Plaja geçen yıllarda ekim ayı sonunda her gün 100'e yakın yerli ve yabancı turist geliyordu. Bu yıl havanın güzel gitmesi, sakinliği dolayısıyla şu anda 1000 ile 1500 kişi geliyor. Gün boyu denize giriyorlar. Gelenlerin yüzde 90'ı Rus, İngiliz, Alman ve İtalyan turistler.

    Patara Plajı nda turizm sezonu 1 ay uzadı #1

    "İlk kez sezon uzuyor"

    Her gün saat 10.00'dan sonra plaj dolmaya başlıyor. Durumu Kaş Belediye Başkanı'mız Mutlu Ulutaş'a ilettik. Başkanımız da tesislerin kapatılma tarihini kasım ayı sonuna kadar uzattı. İlk kez sezon uzuyor. Ülkemiz ve kendimiz adına çok mutluyuz.” dedi.

    Patara Plajı nda turizm sezonu 1 ay uzadı #2

    Konyaaltı Plajı da hala kalabalık

    DHA’nın haberine göre Antalya kent merkezindeki Konyaaltı Plajı da güneşli havayı fırsat bilenlerin akınına uğruyor.

    Yıl boyunca hizmet verilen plaj, yazın denize girenler, kış aylarında ise sahili dolaşanların ilgi alanında yer alıyor.

    Patara Plajı nda turizm sezonu 1 ay uzadı #3

    Patara Plajı nda turizm sezonu 1 ay uzadı #4

    Patara Plajı nda turizm sezonu 1 ay uzadı #5

    Patara Plajı nda turizm sezonu 1 ay uzadı #6

    Patara Plajı nda turizm sezonu 1 ay uzadı #7


    Avustralya'da hayvanat bahçesinden kaçan 5 aslan korkuttu
    Dünya

    Avustralya'da hayvanat bahçesinden kaçan 5 aslan korkuttu

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Saudi Aramco'nun hissedarları çok şanslı
    Ekonomi

    Saudi Aramco'nun hissedarları çok şanslı

    Görüş Bildir