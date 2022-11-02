Patara Plajı'nda turizm sezonu 1 ay uzadı

Dünyaca ünlü kumsalları, Patara Antik Kenti ile iç içe olan Patara Plajı'nda turizm sezonu 1 ay uzatıldı. Plaja günlük 1.500 yerli ve yabancı turist gidiyor.

18 kilometre uzunluğu ile dünyanın en uzun plajları arasındaki Patara'nın 12 kilometrelik bölümü, Kaş sınırları içinde yer alıyor.

Kaş yönünde yer alan antik plajın 4 kilometrelik bölümünde, Kaş Belediyesi'nce işletilen tesisler bulunuyor.

Her yıl 31 Ekim'de kapanan bu tesisler, bu yıl havanın güzel olması ve turist akınının devam etmesi nedeniyle sezonu uzatma kararı aldı.

" Gelenlerin yüzde 90'ı Rus"

Patara Plajı'ndaki tesislerin sorumlusu Ali Pehlivan, “Plaja geçen yıllarda ekim ayı sonunda her gün 100'e yakın yerli ve yabancı turist geliyordu. Bu yıl havanın güzel gitmesi, sakinliği dolayısıyla şu anda 1000 ile 1500 kişi geliyor. Gün boyu denize giriyorlar. Gelenlerin yüzde 90'ı Rus, İngiliz, Alman ve İtalyan turistler.

"İlk kez sezon uzuyor"

Her gün saat 10.00'dan sonra plaj dolmaya başlıyor. Durumu Kaş Belediye Başkanı'mız Mutlu Ulutaş'a ilettik. Başkanımız da tesislerin kapatılma tarihini kasım ayı sonuna kadar uzattı. İlk kez sezon uzuyor. Ülkemiz ve kendimiz adına çok mutluyuz.” dedi.

Konyaaltı Plajı da hala kalabalık

DHA’nın haberine göre Antalya kent merkezindeki Konyaaltı Plajı da güneşli havayı fırsat bilenlerin akınına uğruyor.

Yıl boyunca hizmet verilen plaj, yazın denize girenler, kış aylarında ise sahili dolaşanların ilgi alanında yer alıyor.