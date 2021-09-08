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- Patates aşkına: Sokak lezzetlerinin en sevileni kumpir tarifi
Patates aşkına: Sokak lezzetlerinin en sevileni kumpir tarifi
- Haber Merkezi
- 08.09.2021 - 22:12
TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, yeni sezonunda da lezzetli tarifleriyle ekranlara geliyor.
Bu akşam ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar, büfelerin en vazgeçilmez lezzeti kumpir yapmak için mücadele veriyor.
Ekran başında yarışmayı takip edenler ise kumpir tarifini merak ediyor. Evde kumpir yapmak isteyenler, ''Kumpir nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?'' sorusuna yanıt arıyor.
Kumpir, sokak lezzetlerinin demirbaşıdır. Kumpir tarifinde, fırında uzun süre pişen patatesler, kumpirin olmazsa olmazı tereyağı ve rendelenmiş kaşar peyniriyle buluştuktan sonra canınızın istediği tüm malzemelere yer var!
Fırından çıkan patateslerin ortasını açtıktan sonra tereyağı ve rendelenmiş kaşar peyniriyle patatesin iç kısmını ezmeyi unutmayın. Peki, kumpir nasıl yapılır? Kumpir tarifi için gerekli malzemeler nelerdir? İşte 8 Eylül MasterChef 2021 kumpir tarifi ve malzemeleri...
KUMPİR TARİFİ İÇİN MALZEMELER
- 2 adet büyük boy patates
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- ¾ su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
- 1 çay bardağı haşlanmış mısır
- ½ su bardağı çekirdekleri çıkarılmış zeytin
- 4-5 adet kornişon turşu
- 2 yemek kaşığı mayonez
- 2 yemek kaşığı ketçap
- ¼ çay kaşığı tuz
KUMPİR NASIL YAPILIR?
- Patatesi güzelce yıkayıp kurulayın. Kuruyan patatesin üzerini önce bir fırın kağıdı ile sarın.
- Daha sonra üzerini alüminyum folyo ile kaplayın ve önceden 200 derece ısıttığınız fırının tabanına yerleştirin.
- Ters çevirdiğiniz bir tepsiyi çok az aralık kalacak şekilde üzerine kapatın. Bu şekilde yaklaşık 90 dakika pişirin.
- Fırından çıkardığınız patatesi ortadan dikey şekilde kesin ve arzu ettiğiniz kadar tereyağı ilave edin.
- Kaşar peyniri ile orta kısımlarını ezin.
- Daha sonra kumpirlerinizi bir tabağa alın ve üzerine dileğiniz malzemeleri ekleyin.
- Damak tadınıza göre en üste mayonez, ketçap da ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun!