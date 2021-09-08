Patates aşkına: Sokak lezzetlerinin en sevileni kumpir tarifi

MasterChef Türkiye'nin bu akşamki bölümünde yapılan kumpir tarifi, izleyiciler tarafından araştırma konusu oldu. Peki kumpir nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte kumpir tarifi ve malzemeleri...

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, yeni sezonunda da lezzetli tarifleriyle ekranlara geliyor.

Bu akşam ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar, büfelerin en vazgeçilmez lezzeti kumpir yapmak için mücadele veriyor.

Ekran başında yarışmayı takip edenler ise kumpir tarifini merak ediyor. Evde kumpir yapmak isteyenler, ''Kumpir nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?'' sorusuna yanıt arıyor.

Kumpir, sokak lezzetlerinin demirbaşıdır. Kumpir tarifinde, fırında uzun süre pişen patatesler, kumpirin olmazsa olmazı tereyağı ve rendelenmiş kaşar peyniriyle buluştuktan sonra canınızın istediği tüm malzemelere yer var!

Fırından çıkan patateslerin ortasını açtıktan sonra tereyağı ve rendelenmiş kaşar peyniriyle patatesin iç kısmını ezmeyi unutmayın. Peki, kumpir nasıl yapılır? Kumpir tarifi için gerekli malzemeler nelerdir? İşte 8 Eylül MasterChef 2021 kumpir tarifi ve malzemeleri...

KUMPİR TARİFİ İÇİN MALZEMELER

2 adet büyük boy patates

2 yemek kaşığı tereyağı

¾ su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 çay bardağı haşlanmış mısır

½ su bardağı çekirdekleri çıkarılmış zeytin

4-5 adet kornişon turşu

2 yemek kaşığı mayonez

2 yemek kaşığı ketçap

¼ çay kaşığı tuz

KUMPİR NASIL YAPILIR?