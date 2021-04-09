Patates sufle nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Nefis patates sufle tarifi..

Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde patates sufle yer aldı. İzleyiciler, patates suflenin tarifini araştırmaya başladı. Peki, patates sufle nasıl yapılır?

Hafta içi her gün FOX TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde, patates sufle yer aldı.

Çay saatlerine çok yakışacak patates suflenin nasıl yapıldığını merak eden izleyiciler, arama motorları üzerinden patates sufle tarifi hakkında araştırmalara başladı.

Sufle denince genellikle akla çikolatalı ya da peynirli sufleler gelse de patates ve yerelması gibi sebzelerle de nefis sufleler yapmak mümkün.

Peki, patates sufle nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte, patates sufle tarifi..

PATATES SUFLE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

7 adet orta boy patates

3 çorba kaşığı margarin veya tereyağı

2 adet yumurta (akı, sarısı ayrılmış)

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 paket çiğ krema

Tuz

Karabiber

PATATAES SUFLE NASIL YAPILIR?