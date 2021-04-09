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- Patates sufle nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Nefis patates sufle tarifi..
Patates sufle nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Nefis patates sufle tarifi..
Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde patates sufle yer aldı. İzleyiciler, patates suflenin tarifini araştırmaya başladı. Peki, patates sufle nasıl yapılır?
- Haber Merkezi
- 09.04.2021 - 17:47
- Güncelleme : 09.04.2021 - 21:47
Hafta içi her gün FOX TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde, patates sufle yer aldı.
Çay saatlerine çok yakışacak patates suflenin nasıl yapıldığını merak eden izleyiciler, arama motorları üzerinden patates sufle tarifi hakkında araştırmalara başladı.
Sufle denince genellikle akla çikolatalı ya da peynirli sufleler gelse de patates ve yerelması gibi sebzelerle de nefis sufleler yapmak mümkün.
Peki, patates sufle nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte, patates sufle tarifi..
PATATES SUFLE TARİFİ İÇİN MALZEMELER
- 7 adet orta boy patates
- 3 çorba kaşığı margarin veya tereyağı
- 2 adet yumurta (akı, sarısı ayrılmış)
- 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
- 1 paket çiğ krema
- Tuz
- Karabiber
PATATAES SUFLE NASIL YAPILIR?
- Patatesleri yıkayıp kabuklarıyla haşlayın.
- Haşlanan patateslerin kabuklarını soyup bir çatal yardımıyla ezerek püre haline getirin.
- Bir tencerede 3 çorba kaşığı margarini veya tereyağını eritin ve içine patates püresini ilave edin.
- Tuzu ve karabiberi ekleyip iyice karıştırı ve ılımaya bırakın.
- Ilıyınca yumurta sarılarını teker teker yedirin.
- 1 paket çiğ kremayı da ilave edin.
- Yumurta aklarını bir tutam tuz ile kar haline gelene dek çırpıp patates püresine ekleyin.
- Rendelenmiş kaşar peynirini de koyup karıştırın ve peynirden üzerine serpmek için biraz ayırın.
- Yüksek kenarlı fırın kabına boşaltın.
- Kalan rendelenmiş kaşar peynirini üzerine ekleyip 180 dereceli fırında üzeri kızarana dek pişirin.
- Sıcak olarak servis yapın.