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Patlamış mısıra benzeyen böcek
Doğa Bilimci Andreas Kay tarafıdan görüntülenen Plantopper böceği, patlamış mısıra benzerliği ile dikkat çekiyor.
- Haber Merkezi
- 07.12.2020 - 15:28
- Güncelleme : 07.12.2020 - 15:50
Binlerce türe ev sahipliği yapan gezegenimizde, canlıların fiziki özellikleri kimi zaman insanı hayrete düşürüyor.
Ekvador'daki Amazon yağmur ormanlarında yaşayan böcekleri tanıtan Doğa Bilimci Andreas Kay, Plantopper isimli bir böcek türünü görüntüledi.
Araştırmalarını sosyal medyada yayınlayan Kay, Plantopper'in çekimlerini te takipçileri ile paylaştı.
Patlamış mısıra benzeyen böcek VİDEO
"YÜRÜYEN PATLAMIŞ MISIR BÖCEĞİ"
Alışılmışın dışında bir görünüme sahip böceğin görüntüleri, sosyal medyada kısa sürede yayıldı. İzleyenlere patlamış mısırı andıran böceğe kullanıcılar, "Yürüyen patlamış mısır böceği" ismini verdi.