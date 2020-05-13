Patlıcan severlere bir pilav tarifimiz var #evdepişir

Türk Mutfağı’nın olmazsa olmazı ve her yemeğin favori yancısı pilav, bu sefer patlıcan tutkunları için iç pilavı çatlatmaya geliyor…

Ramazan ayında kurduğumuz sofraların önemi de artıyor, yaptığımız yemeklere daha çok özenmeye başlıyoruz. Lezzetli ellerimiz mutfağın bereketiyle birbirinden farklı yemekler ortaya çıkarıyor ve sevdiklerimize kadar ulaşıyor. Tabi ki, iftar sofralarımızın vazgeçilmez yemeği pilav da hemen hemen her gün ana yemeğin ağırlığını taşımaya devam ediyor. Bu noktada biz de pilavın değerini artırmaya ve ana yemeği kıskandıracak lezzete getirmeye çalıştık. Ortaya inanılmaz bir tat çıktı. Pilav ve patlıcan severleri tek yemekte buluşturan bu tarifi mutlaka deneyin…

Nefisyemek.com olarak özenle hazırladığınız iftar sofralarında farklı tatlarla varlığımızı sürdürüyor ve #evdekal diyoruz.

Hazırsanız kollarınızı sıvayın ve ellerinizi iyice dezenfekte edip mutfaktaki yerinizi alın. Başlıyoruz…

#evdepişir

Siz bugün ne pişirdiniz?

Patlıcanlı Pilav Tarifi VİDEO

HAFIZALARA KAZINACAK: PATLICANLI PİLAV

İç pilava alternatif olabilecek bir lezzeti sizlere sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Özellikle et yemeklerinin yanında yakışan bu pilav, tek başına bile tam öğün olmaya aday.

Tarifi sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın…

MALZEMELER

- 1 adet soğan

- 2 adet patlıcan

- 1 adet domates

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- 40 ml zeytinyağı

- 15 gr çam fıstığı

- 1 su bardağı pirinç

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1/2 tatlı kaşığı karabiber

- 3/2 su bardağı kemik suyu

- 1/3 demet dereotu

Kızartmak için;

- Ayçiçek yağı

YAPILIŞI

1. Patlıcanları alacalı şekilde soyun ve küp küp doğrayın. Acısını alması için tuzlu suyun içerisinde 20 dakika bekletin ve süzüp kurulayın.

2. Tavaya Ayçiçek yağını alıp kızdırın ve patlıcanları altın sarısı renk alıncaya kadar kızartın. Fazla yağını almak için havlu kağıt üzerine çıkarın.

3. Yayvan bir tencereye tereyağı ve zeytinyağını alın. Doğradığınız soğanları ilave edip pembeleşinceye kadar kavurun ve ardından çam fıstıklarını ilave edip 1-2 dakika daha kavurun.

4. Pirinci tencereye alın ve 5 dakika kadar kavurun. Ardından doğradığınız domatesi ve kızarttığınız patlıcanları ilave edin. Tuz, karabiber ayarını yapın ve kemik suyunu ilave edip tencerenin kapağını kapatın. Önce yüksek ateşte 2 dakika, daha sonra orta ateşte 4 dakika ve daha sonra çok kısık ateşte 6 dakika kadar, üstü göz göz oluncaya kadar pişirin. Son olarak doğradığınız dereotlarını tencereye alıp karıştırın. Pilavı ateşten alın ve 20 dakika dinlendirin.

5. Sarımsaklı yoğurt ya da buz gibi bir cacık ile servis edebilirsiniz.

Şef Gizem Bozdağ / nefisyemek.com

[email protected]