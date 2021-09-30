Patlıcan tutkunlarına: İslim kebabı tarifi

MasterChef Türkiye'nin bu akşamki bölümünde yapılan islim kebabı tarifi, izleyiciler tarafından araştırma konusu oldu. Peki islim kebabı nasıl yapılır? İşte islim kebabı tarifi ve malzemeleri...

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, yeni sezonunda da lezzetli tarifleriyle ekranlara geliyor.

Bu akşam ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar, islim kebabı tarifi için mücadele ediyor.

Ekran başında yarışmayı takip edenler ise en lezzetli islim kebabı tarifini merak ediyor. Bu enfes lezzeti konuklarına sunmak isteyenler, ''İslim kebabı nasıl yapılır?'' sorusuna yanıt arıyor.

Gastronominin önemli şehirlerinden biri olan Gaziantep'in sevilen yemeği islim kebabı, göz dolduran ve damak çatlatan lezzetiyle akşam sofralarında sevdiklerinizle buluşmaya hazırlanıyor.

Kürdan kebabı ismiyle de bilinen islim kebabı, yanına ikram edeceğiniz pirinç pilavıyla harika bir akşam yemeği menüsü olacaktır.

Peki islim kebabı nasıl yapılır? İslim kebabı için gerekli malzemeler nelerdir? İşte 30 Eylül MasterChef 2021 islim kebabı tarifi ve malzemeleri...

İSLİM KEBABI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

2 yemek kaşığı tereyağı

1 adet soğan

1 adet domates

3 adet patlıcan

1 adet sivri biber

4 adet çeri domates

300 gr kuzu kuşbaşı

2 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı tuz

½ tatlı kaşığı karabiber

1 litre su

Kızartmalık yağ

İSLİM KEBABI NASIL YAPILIR?