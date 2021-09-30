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- Patlıcan tutkunlarına: İslim kebabı tarifi
Patlıcan tutkunlarına: İslim kebabı tarifi
- Haber Merkezi
- 30.09.2021 - 21:32
TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, yeni sezonunda da lezzetli tarifleriyle ekranlara geliyor.
Bu akşam ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar, islim kebabı tarifi için mücadele ediyor.
Ekran başında yarışmayı takip edenler ise en lezzetli islim kebabı tarifini merak ediyor. Bu enfes lezzeti konuklarına sunmak isteyenler, ''İslim kebabı nasıl yapılır?'' sorusuna yanıt arıyor.
Gastronominin önemli şehirlerinden biri olan Gaziantep'in sevilen yemeği islim kebabı, göz dolduran ve damak çatlatan lezzetiyle akşam sofralarında sevdiklerinizle buluşmaya hazırlanıyor.
Kürdan kebabı ismiyle de bilinen islim kebabı, yanına ikram edeceğiniz pirinç pilavıyla harika bir akşam yemeği menüsü olacaktır.
Peki islim kebabı nasıl yapılır? İslim kebabı için gerekli malzemeler nelerdir? İşte 30 Eylül MasterChef 2021 islim kebabı tarifi ve malzemeleri...
İSLİM KEBABI TARİFİ İÇİN MALZEMELER
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 adet soğan
- 1 adet domates
- 3 adet patlıcan
- 1 adet sivri biber
- 4 adet çeri domates
- 300 gr kuzu kuşbaşı
- 2 yemek kaşığı domates salçası
- 1 tatlı kaşığı tuz
- ½ tatlı kaşığı karabiber
- 1 litre su
- Kızartmalık yağ
İSLİM KEBABI NASIL YAPILIR?
- Tereyağını tencereye alıp eritin ve doğradığınız soğanları ilave edip karamelize edin.
- Üzerine etleri de ekleyip renk alıncaya kadar kavurun.
- Doğradığınız domatesi, salçayı, tuzu ve karabiberi tencereye alıp 3 dakika daha kavurun.
- Suyunu ilave edip tencerenin kapağını kapatın ve etler yumuşayıncaya kadar kısık ateşte pişirin.
- Kızartmalık yağı kızdırın ve uzun şeritler halinde kestiğiniz patlıcanların her iki yüzünü kızartın.
- Havlu kağıtta fazla yağını süzdürün ve orta noktaları üst üste gelecek şekilde 3'erli şekilde dizin.
- Orta kısmına pişen etten koyun ve uç kısımlarını ortada birleştirerek kapatın.
- Üzerine bir parça sivri biber ve çeri domates yerleştirip kürdanla tutturun.
- Tüm etleri aynı şekilde patlıcan şeritlerine sardıktan sonra fırın tepsisine yerleştirin.
- Etten artan suyu fırın tepsisine döküp önceden ısıttığınız 170°C fırında yaklaşık 25 dakika kadar pişirin ve sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun...