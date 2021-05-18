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- Patlıcan yemeklerinin şahı: Söğürme kebabı tarifi
Patlıcan yemeklerinin şahı: Söğürme kebabı tarifi
Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde, söğürme kebabı yer aldı. İzleyiciler, söğürme kebabı tarifini araştırmaya başladı. İşte Şanlıurfa mutfağından söğürme kebabı tarifi
- Haber Merkezi
- 18.05.2021 - 17:43
- Güncelleme : 18.05.2021 - 18:02
Hafta içi her gün FOX TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde, söğürme kebabı yer aldı.
Söğürme kebabının nasıl yapıldığını merak eden izleyiciler, arama motorları üzerinden söğürme kebabı tarifi hakkında araştırmalara başladı.
Bir kebap cenneti olan Şanlıurfa, patlıcan yemekleri konusunda dünya çapında üne sahiptir. Ateşte közlenmiş patlıcan anlamına gelen söğürme kebabı, Şanlıurfa’nın gülü olan bir kebap çeşididir.
Peki söğürme kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte, hem mideyi hem de gözleri doyuran söğürme kebabı tarifi...
SÖĞÜRME KEBABI MALZEMELERİ
- 400 gr kıyma
- 1 adet kuru soğan
- 1 diş sarımsak
- 1 çay kaşığı karbonat
- 1 tatlı kaşığı köfte baharatı
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
- Yarım çay bardağı galeta unu
- 1 çay bardağı soğuk su
Söğürme için:
- 3-4 adet közlenmiş patlıcan
- 2 adet kırmızı közlenmiş biber
- 1 adet kuru soğan
- 1 tutam maydanoz
- 5 yemek kaşığı zeytinyağı
- Kırmızı toz biber
- Pulbiber
- Tuz
Üzeri için:
- 2 yemek kaşığı tereyağı
SÖĞÜRME KEBABI NASIL YAPILIR? SÖĞÜRME KEBABI TARİFİ
- Kıymayı bir kaba alıp su hariç bütün malzemeleri ekleyip 10 dk boyunca yoğurun.
- Daha sonra soğuk suyu ilave edip 10 dk boyunca tekrar yoğurmaya devam edin.
- 1 saat dolapta dinlendirin.
- Dinlendikten sonra tavaya az miktarda yağ dökün ve köfteleri şekillendirip dizin.
- Öte yandan közlenmiş biber ve patlıcanları ufak ufak doğrayın.
- Üzerine diğer tüm malzemeleri ekleyelim güzelce karıştırın.
- Köfteleri ocağa alıp güzelce kızartın.
- Közlenmiş salatayı tabağa alın ve üzerine köfteleri yerleştirin.
- Erittiğiniz tereyağını üzerine gezdirin.
- Hafif bir maydanoz serpip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun..