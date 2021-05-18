Patlıcan yemeklerinin şahı: Söğürme kebabı tarifi

Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde, söğürme kebabı yer aldı. İzleyiciler, söğürme kebabı tarifini araştırmaya başladı. İşte Şanlıurfa mutfağından söğürme kebabı tarifi

Hafta içi her gün FOX TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde, söğürme kebabı yer aldı.

Söğürme kebabının nasıl yapıldığını merak eden izleyiciler, arama motorları üzerinden söğürme kebabı tarifi hakkında araştırmalara başladı.

Bir kebap cenneti olan Şanlıurfa, patlıcan yemekleri konusunda dünya çapında üne sahiptir. Ateşte közlenmiş patlıcan anlamına gelen söğürme kebabı, Şanlıurfa’nın gülü olan bir kebap çeşididir.

Peki söğürme kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte, hem mideyi hem de gözleri doyuran söğürme kebabı tarifi...

SÖĞÜRME KEBABI MALZEMELERİ

400 gr kıyma

1 adet kuru soğan

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı karbonat

1 tatlı kaşığı köfte baharatı

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

Yarım çay bardağı galeta unu

1 çay bardağı soğuk su

Söğürme için:

3-4 adet közlenmiş patlıcan

2 adet kırmızı közlenmiş biber

1 adet kuru soğan

1 tutam maydanoz

5 yemek kaşığı zeytinyağı

Kırmızı toz biber

Pulbiber

Tuz

Üzeri için:

2 yemek kaşığı tereyağı

SÖĞÜRME KEBABI NASIL YAPILIR? SÖĞÜRME KEBABI TARİFİ