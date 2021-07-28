Galatasaray, 30 yaşındaki Hollandalı milli futbolcu Patrick Van Aanholt ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu. Peki Patrick van Aanholt kimdir? İşte Patrick van Aanholt'un futbol kariyeri...

Yeni sezon öncesinde Galatasaray'da transfer harekatı devam ediyor.

Sarı-kırmızılı ekip, dün akşam saatlerinde İstanbul'a getirdiği Hollandalı sol bek Van Aanholt ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Hollanda Milli Takım oyuncusu 29.08.1990 doğum tarihli Patrick Van Aanholt ile transferi konusunda, 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 3 yıllık anlaşma yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Bu transfer haberinin ardından sarı kırmızılı takımın taraftarları, Patrick van Aanholt kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki Patrick van Aanholt kimdir? İşte Galatasaray'ın yeni transferi Patrick van Aanholt'un futbol kariyeri...

PATRİCK VAN AANHOLT KİMDİR?

29 Ağustos 1990 tarihinde Hollanda'nın güneyinde bulunan s-Hertogenbosch kentinde dünyaya gelen Patrick van Aanholt, 1.76 boyunda ve sol bek mevkisinde forma giymektedir.

Kariyerine Den Bosch alt yapısında başlayan Patrick van Aanholt, sonrasında PSV U17 takımına sonrasında Chelsea U18 takımına transfer olmuştur.

Büyük umutlarla imza attığı Chelsea'de A takım kadrosunda forma şansı bulamayan Curaçao asıllı sol bek oyuncusu, sırasıyla Coventry City, Newcastle United, Leicester City, Wigan Athletic ve Vitesse Arnhem'a kiralanan oyuncu, 2014 yılında Chelsea'dan Sunderland'a transfer olmuştur.

Sunderland'de gösterdiği performansın ardından Crystal Palace, 2017 yılında 10,5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Van Aanholt'u renklerine katmıştır. İngiliz ekibiyle 132 resmi maça çıkmış e 14 gol, 4 asistle skora katkı yapmıştır.

Tecrübeli oyuncu FA Cup'ta da bir kez görev yapmıştır. Deneyimli sol bek Premier Lig kariyerinde 209 maçta 21 gol atmış, 15 asist yapma başarısı göstermiştir.

Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olan 1.76 boyundaki sol bek, Hollanda A Milli Takım formasını da 19 kez terletmiştir.