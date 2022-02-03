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    Paylaştıkça artan lezzet: Ağızda dağılan kandil simidi tarifi

    Kandil günlerinin vazgeçilmez lezzeti olan kandil simidi tarifi, Regaip Kandili vesilesiyle araştırılıyor. İşte evde kolayca yapabileceğiniz ağızda dağılan kıyır kıyır kandil simidi tarifi...
    • Haber Merkezi
    • 03.02.2022 - 13:33
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    Paylaştıkça artan lezzet: Ağızda dağılan kandil simidi tarifi

    Müslüman aleminin heyecanla beklediği Regaip Kandili, bu yıl 3 Şubat Perşembe yani bugün idrak ediliyor.

    Birlik ve beraberliğin arttığı, kardeşliğin güçlendiği, maneviyatın ve huzurun önemli olduğu Regaip Kandili vesilesiyle kandil simidi yapmak isteyenler kandil simidi tarifi ve malzemelerini araştırıyor.

    Kandil simidi, kandil günlerinin en güzel geleneklerinden olan ve misafirlere en çok ikram edilen tatlar arasında yer alıyor.

    Çayların yanında afiyetle yemelik, mis gibi kokusuyla, tam ölçüsüyle, kıyır kıyır bir tarif arayışındaysanız doğru adrestesiniz.

    Peki lezzeti paylaştıkça çoğalan kandil simidi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte ağızda dağılan kandil simidi tarifi ve malzemeleri...

    KANDİL SİMİDİNİN TARİHÇESİ

    Kandil geleneği bizlere Osmanlı döneminden kalma bir mirastır. Kandil gecelerine özel yapılan kandil simidi de 14. yüzyıl Osmanlı saray gelenekleri içerisinde bulunan simitten yararlanılarak kendine özgü değişik tat ve görünüme sahip olacak şekilde geliştirilmiştir.

    II. Selim döneminde (1566-1574), kandil yakılarak camiler aydınlatılmıştır. İstanbul halkı, 16'ncı yüzyıldan itibaren kandil gecelerini toplu şekilde ibadet edip hayır işleyerek geçirmeyi gelenek haline getirmiştir.

    Kandil günlerinde simit ve çörekler yapılmış ve bunların ihtiyaç sahiplerine dağıtılması adet olmuştur. Kandil simidinin şekli, zaman içerisinde değişmiş ve günümüzdeki halini almıştır. İstanbul'un tatlıcıları ve fırınları, 1800'lü yıllardan bu yana İstanbul’un önemli bir geleneği olan kandil simidi yapımını sürdürmektedir.

    MAHLEPSİZ KANDİL SİMİDİ İÇİN MALZEMELER

    • 1 yumurta sarısı
    • 2 çorba kaşığı yoğurt
    • 2 çorba kaşığı üzüm sirkesi
    • 1,5 çorba kaşığı şeker
    • 1 tatlı kaşığı tuz
    • 125 gram tereyağı
    • Yarım çay bardağı sıvı yağ
    • 2 çay kaşığı kabartma tozu
    • 3 su bardağı un

    Üzeri için:

    • 1 yumurta beyazı
    • Susam
    • Çörek otu

    Paylaştıkça artan lezzet: Ağızda dağılan kandil simidi tarifi #1

    MAHLEPSİZ KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?

    • Oda sıcaklığındaki tereyağı, sıvı yağ, sirke, yoğurt, tuz, şeker ve yumurta sarısını karıştırın.
    • Ardından karışıma un ve kabartma tozunu ekleyip yoğurmaya başlayın.
    • Kulak memesi kıvamına geldiğinde hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.
    • Elle açıp çay bardağının ağzını kullanarak yuvarlaklar kesin.
    • Yuvarlakların ortalarını da şişe kapağı ile kesin.
    • Ardından yumurta beyazına ve susama bulayın.
    • 180 derecede 20 dakika pişirin. Afiyet olsun...

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