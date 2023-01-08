Pazar günleri kuaförler ve berberler kapalı mı 2023?

Pazar günleri kuaförler ve berberler kapalı mı 2023?

Güzellik salonları, kuaförler ve berberlerin çalışma düzenine dair detaylar merak konusu oldu. Peki kuaförler pazar günleri açık mı, kapalı mı? Güzellik salonları neden kapalı?

Pazar günleri, hafta içi çalışan milyonlarca insanın işlerini hallettiği bir gündür. İstanbul'da pazar gününü güzellik ve bakıma ayırmak isteyenler, kuaför salonlarının yolunu tutar. Ancak yeni yıl ile birlikte herkesi şaşırtan bir düzenleme yapıldı.

1 Ocak 2023 itibarıyla "güzellik salonları, berber ve kuaförlerin çalışma günleri" değişti. Ticaret Bakanlığı'nca alınan karar, kamuoyuna duyuruldu.

Peki kuaförler pazar günleri kapalı mı? Berberler pazar günü açık mı, kapalı mı? Neden? İşte son durum...

Pazar günleri kapalı

Berber, kuaför ve güzellik salonlarının bir günlük tatil uygulaması 1 Ocak 2023 itibarıyla başladı. Tatil günü olarak pazar öne çıkarken tatil hakkı tüm işletmeler için eşit şekilde uygulanacağından haksız rekabetin oluşmasının önlenmesi öngörülüyor.

Konuya ilişkin İstanbul Berberler Odası’ndan yapılan bilgilendirmede ise “İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’nün 05.10.2022 tarihli genelgesine istinaden İstanbul’daki tüm ilçelerde hafta tatili uygulaması (Pazar tatili uygulaması) 01 Ocak 2023 tarihiyle başlayacaktır. Alınan kararın tüm esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diler, herhangi bir cezai işleme maruz kalmamanız için karara uymanızı önemle rica ederiz” denildi.