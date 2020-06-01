Pazartesi diyete başlayanlara salata tarifimiz

Karantina sonrasında fazla kilolarından kurtulmak isteyenlerin diyetine destek olalım dedik ve mevsim sebzelerinden hafif bir salata hazırladık…

Koronavirüs sebebiyle evde geçirdiğimiz karantina sürecinde hareketlerimiz kısıtlandı ve kendimizi yemeğe verdik. Haliyle kilo almaya müsait bir ortam oluştu ve ekmek, börek, pasta vs. yaparken bulduk kendimizi. Nihayet normal hayata geçtiğimiz günler geldi ve çoğumuzda yazlık kıyafetlere girebilme çabası başladı.

Nefisyemek.com olarak karantina sonrası fazla kilolarınızdan kurtulmanıza destek olacak diyet tarifleri sofralarınıza getiriyoruz.

Siz bugün ne pişirdiniz?

Semizotlu Karabuğday Salatası Tarifi VİDEO

DİYET YAPANLARA: SEMİZOTLU KARABUĞDAY SALATASI

Semizotunun tazeliğini fırsat bildik ve karabuğdayın besleyiciliğiyle sofralarınıza getirdik. Hem sağlıklı hem de lezzetli bu salatayı çok beğeneceksiniz.

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MALZEMELER

1 su bardağı karabuğday

2 su bardağı su

½ demet semizotu

1 adet kapya biber

1 adet salatalık

1 adet havuç

Sosu için;

4 yemek kaşığı zeytinyağı

½ adet limon suyu

½ tatlı kaşığı tuz

½ adet greyfurt suyu

½ tatlı kaşığı pul biber

½ tatlı kaşığı sumak

YAPILIŞI

Derin bir tencereye karabuğdayı alın ve üzerine suyu ilave edin. Kapağı kapalı bir şekilde suyunu çekinceye kadar pişirin ve soğumaya bırakın. Semizotunu ayıklayıp yıkayın ve bir süzgece alarak fazla suyunu süzdürün. Soğuyan karabuğdayı geniş bir karıştırma kabına aktarın. İnce jülyen doğradığınız salatalık, havuç ve kapya biberi ilave edip harmanlayın. Suyu süzülen semizotunu ilave edip karıştırın. Sosu için gerekli olan tüm malzemeyi bir kasede karıştırın. Sosu salatanın üzerine gezdirip servis yapın.

Şef Gizem Bozdağ / nefisyemek.com

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