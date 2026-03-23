Pazartesi Duası: Hafta başında okunacak başarı ve bereket duaları

Yeni haftaya hayır, huzur ve bereketle başlamak isteyenler için pazartesi günü ayrı bir önem taşıyor.

Müslümanlar için haftanın ilk gününü dualarla karşılamak; hem ruhsal olarak güçlenmeye hem de işlerin hayırla ilerlemesine vesile sayılıyor.

Bu nedenle pek çok kişi, pazartesi günü okunacak duaları araştırarak haftanın daha verimli, kazançlı ve başarılı geçmesini temenni ediyor.

Manevi açıdan güçlü bir başlangıç yapmak isteyenler için pazartesi günü okunabilecek dualar ve bu duaların faziletleri merak konusu olmaya devam ediyor.

İşte, hafta başında okunacak bereket ve başarı duaları...

BEREKET DUASI

“Allahümme bârik lenâ fî mâ razaktenâ ve kınâ azâben nâr.”

(Allah’ım! Bize verdiğin rızıkları bereketli kıl ve bizi cehennem azabından koru.)

BAŞARI İÇİN DUA

“Rabbi zidnî ilmen ve fehmen ve elhiknî bis-sâlihîn.”

(Rabbim! İlmimi ve anlayışımı artır, beni salih kullar arasına kat.)

HAYIRLI KAZANÇ DUASI

“Allahümme innî es’elüke rızkan tayyiben, ilmen nâfi’an ve amelen mütekabbelen.”

(Allah’ım! Senden helal ve temiz rızık, faydalı ilim ve kabul olunan amel isterim.)

İŞLERİN RAST GİTMESİ İÇİN DUA

“Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ hüve, aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbü’l-arşi’l-azîm.”

(Allah bana yeter. O’ndan başka ilah yoktur. Ben yalnızca O’na tevekkül ettim. O, büyük arşın sahibidir.)

SAĞLIK DUASI

“Allahümme rabben-nâsi ezhibil be’se, işfi ente’ş-Şâfî, lâ şifâe illâ şifâüke, şifâen lâ yugâdiru sekamâ.”

(Ey insanların Rabbi! Sıkıntıyı gider, şifa ver. Şifa veren ancak Sensin. Senin şifandan başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki hiçbir hastalık bırakmasın.)

KORUNMA DUASI

“Bismillâhillezî lâ yedurru me’asmihî şey’ün fil ardı velâ fis semâi ve hüves-semî’ul alîm.”

(Allah’ın adıyla ki, O’nun adı anıldığında yerde ve gökte hiçbir şey zarar veremez. O, her şeyi işiten ve bilendir.)