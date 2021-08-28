Pazartesi kargolar açık mı, çalışıyor mu? 30 Ağustos Zafer Bayramı kargo çalışma saatleri

Pazartesi kargolar açık mı, çalışıyor mu? 30 Ağustos Zafer Bayramı kargo çalışma saatleri

30 Ağustos Pazartesi günü kargoyla gönderi bırakacak ya da teslim alacak olan kişiler, 'Resmi tatilde kargolar çalışıyor mu?' sorusuna yanıt arıyor. Peki 30 Ağustos Pazartesi günü kargolar açık mı?

30 Ağustos 2021 Pazartesi günü resmi tatil olması nedeniyle açık olup olmayan kurumlar araştırılıyor.

"30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kargolar açık mı, kapalı mı?" sorusu cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor.

Milyonlarca kişi Zafer Bayramı'nda kargoların teslim yapıp yapamayacağını ve siparişlerini alıp alamayacaklarını araştırıyor.

Kargo şirketlerinin durumuna göre değişkenlik gösteren 30 Ağustos kargo çalışma saatleri, şirketlerin yönetim kararlarına göre farklılık arz edecek.

Peki Pazartesi günü kargolar açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos'ta kargolar çalışıyor mu? İşte ayrıntılar...

30 AĞUSTOS 2021 ZAFER BAYRAMI KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

30 Ağustos 2021 Pazartesi Zafer Bayramı resmi tatili olacak. Kargolar resmi tatillerde çalışmadığı için pazartesi günü tüm kargolar kapalı olacak. Bu nedenle cumartesi günü öğlen saatlerine kadar kargolarda işlemlerini tamamlamayanlar, Salı gününü beklemek zorunda olacak.

Ancak koronavirüs salgını nedeniyle son dönemde kargoların çalışma saatleri ve günleri değişiklik gösterebilmektedir. Örneğin Yurtiçi Kargo, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda tam gün normal işleyişine devam edeceğini duyurdu.