Pazartesi sendromuna ilaç niyetine 6 öneri

Her pazartesi işe veya okula gitme stresi yaşıyor, sorumluluklarınızdan kurtulmak istiyorsanız sizi bu kısır döngüden kurtaracak tavsiyelerimiz var...

Pazartesi sendromu, belli bir kesim ya da millete özgü bir sorun değildir. Dünyadaki neredeyse her millette ve her yaştan insanda görülür.

Cuma günleri hissedilen tatilin başlama keyfinin ardından, cumartesi ve pazar günleri sevilen aktiviteler yapılır ve pazar gecesi bu sendrom kendini göstermeye başlar.

Modern zamanın rekabetçi iş hayatı, kişiler üzerinde baskı oluşturabiliyor. Sürekli zamanla yarışır hale gelen bireyler, zaman stresli bir ruh haline bürünebiliyor. Yapılan işten tatmin olunmaması ve sadece para kazanmak için çalışılması gibi durumlar, kişileri olumsuz yönde etkiliyor.

Yaptığı işe karşı aidiyet hissetmeyen bireyler, zamanla hayata karşı amaçsız hissedebiliyorlar. Bu hisler içindeki bireyler, zamanla çalışma hayatından zevk alamaz hale gelirken, hafta sonu onlar için bir kaçış anlamına geliyor. Dolayısıyla dönüşü de pek muhteşem olmuyor.

Peki bundan kurtulmak için neler yapmalıyız? Pazartesi sendromunun altında hem bilimsel hem de ruhsal nedenler yatıyor. İşte yükünüzü azaltmanın 6 faydalı yolu.

YOGA İLE SAKİNLEŞİN

Yoganın sağlık için pek çok faydasının yanı sıra, kişilerin kaslarını gevşetip, sakinleşmelerini sağlar. Pazar akşamları yapacağınız yarım saatlik bir yoga seansı sayesinde, pazartesi gününe daha enerjik ve daha motive bir şekilde başlarsınız.

BİTKİ ÇAYI İÇİN

Pazar akşamı uyumadan önce yatacağınız sakinleştirici çaylar sayesinde, hem daha rahat uyursunuz hem de pazartesi sendromunun pazar gecesi görülen belirtilerini azaltırsınız. Başta melisa çayı olmak üzere, adaçayı, rezene, papatya gibi bitkilerin çaylarından ya da bitkisel sakinleştirici ilaçlardan yardım alabilirsiniz.

KENDİNİZİ ÖDÜLLENDİRİN

Pazartesi gününün size sendromdan daha farklı şeyler hatırlatması için, bu günü kendinizi şımartma günü olarak düşünebilirsiniz. İş çıkışında, sevdiğiniz aktiviteleri yapmak size yardımcı olacaktır. Arkadaşlarınızla buluşabilir, güzel bir masaj yaptırabilir, kısa bir alışveriş yapabilir, farklı ülkelerin mutfaklarına ait restoranlara gidebilirsiniz. Bir süre sonra, pazartesileri heyecanla beklediğinizi fark edeceksiniz.

İŞİNİZİN GÜZEL YANLARINA ODAKLANIN

Kişinin işini sevmesi, pazartesi sendromlarını tamamen yok edebilecek öneme sahip. Üniversite hazırlık döneminde doğru mesleğin seçilmesi bu nedenle çok önemli. Ancak hiçbir zaman geç kalmış olmadığınızı unutmayın. İşinizin güzel yanlarını düşünün ve onu sevmeyi deneyin, eğer yapamıyorsanız işinizi değiştirin. Unutmayın ki pek çok insan eğitimini almadığı sektörlerde çalışıyor.

ŞÜKRETMEYİ UNUTMAYIN

Siz, pazartesi sabahları nasıl işe gideceğinizi düşünürken yıllarca üniversite okumasına rağmen iş bulamayan pek çok insan olduğunu unutmayın. Bir işinizin olmaması, sizi maddi olarak çok aşağı çekeceği gibi sosyal bir hayatınızın olmasını engeller ve psikolojik açıdan da zor günler geçirirsiniz. Bu nedenle, işinizin kıymetini bilin.

GÜNE İŞLE BAŞLAMAYIN

Pazartesi sabahları iş yerinize gittiğinizde hemen çalışmaya başlamayın. Zaten, pazartesi sendromunun verdiği sıkıntı nedeniyle istediğiniz gibi verimli çalışmanız mümkün olmaz. Bunu yerine, sevdiğiniz bir kahve içip, haberlere göz atın. Arkadaşlarınızla kısa sohbetler edin. Biraz erken kalkabiliyorsanız, kahvaltınızı her gün olduğundan daha özel yapın ya da iş yerine giderken en sevdiğiniz tatlıdan alın.