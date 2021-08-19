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    PCR testileri ücretli mi, ücretsiz mi? Fahrettin Koca duyurdu..

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aşı olmayanlardan PCR testi isteyeceğiz" dedi. Bunun akabinde, "PCR testileri ücretli mi, ücretsiz mi?" sorusu vatandaşlar tarafından gündeme getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 19.08.2021 - 20:27
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    PCR testileri ücretli mi, ücretsiz mi? Fahrettin Koca duyurdu..

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine sonrası önemli açıklamalar yaptı.

    Erdoğan aşı olmayanlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu, konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız." dedi.

    Bunun akabinde, "PCR testileri ücretli mi, ücretsiz mi?" sorusu gündeme geldi.

    Konuya ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir açıklama yaptı.

    PCR TESTLERİ ÜCRETLİ Mİ, ÜCRETSİZ Mİ?

    Sağlık Bakanı Koca, "yüz yüze eğitim" kapsamında zorunlu olarak istenecek PCR testlerinin devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacağını bildirdi.

    PCR testileri ücretli mi, ücretsiz mi? Fahrettin Koca duyurdu.. #1

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