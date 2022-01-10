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Pelin Aslı, ilk şarkısıyla dinleyiciyle buluştu

Pelin Aslı, ilk şarkısıyla dinleyiciyle buluştu

'Gölgeden Kaçan' şarkıdaki performansıyla dikkat çeken Pelin Aslı, Synth-Pop tınılı ilk solo teklisi 'Her Neyse' ile bir kez daha dinleyicilerin karşısına çıktı.