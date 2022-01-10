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- Pelin Aslı, ilk şarkısıyla dinleyiciyle buluştu
Pelin Aslı, ilk şarkısıyla dinleyiciyle buluştu
- Haber Merkezi
- 10.01.2022 - 14:23
- Güncelleme : 10.01.2022 - 15:06
Pelin Aslı, Güzel Sanatlar Lisesi'nde başlayan müzik yolculuğunu, Haliç Üniversitesi'nde Opera ve Konser şarkıcılığı diploması ile profesyonel eğitime dönüştürdü.
Çocukluğundan gelen şarkı yazma becerisini aldığı eğitimle birleştirmeye karar veren Pelin Aslı, müzik kariyerinde festival sahneleri ve cover çalışmalarıyla kendinden bahsettirdi.
“Gölgeden Kaçan” gibi eşlik projelerin ardından M. Music Co. ile başladığı geliştirme süreciyle piyasaya sürdüğü ilk teklisi “Her Neyse” ile dinleyiciyi Synth-Pop/Pop tınılı büyülü dünyasına davet ediyor.
Sözleri Kaan Ekenler ve Pelin Aslı, düzenlemesi Alperen Gören imzası taşıyan “Her Neyse” M.Music Co. etiketiyle tüm dijital platformlarda, Ekenler ve Gören imzalı klibi ise Pelin Aslı’nın YouTube kanalında yayında!
Şarkıcı dinlemek için YouTube ve Spotify linklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz:
Pelin Aslı- Her Neyse (YouTube)
Pelin Aslı- Her Neyse (Spotify)
Pelin Aslı- (Instagram)