23 Nisan 1983 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen ve kariyer hayatını farklı alanlarda geliştiren Pelin Cansızlar Kışın, iç tasarım alanında önemli çalışmalarda bulunmuştur.

Eski SPK Başkanı Prof. Dr. Doğan Cansızlar’ın yeğeni olan Pelin Cansızlar Kışın, 5 yıl önce Türkiye’ye yerleşmiş ve çalışmalarına Türkiye’de devam etmeye başlamıştır. İç tasarım alanında kendisini geliştiren Kışın, Acarkent’te çok sayıda villa ve daire içinin özgün bir tasarıma ulaşmasını sağlamıştır. Peki Pelin Cansızlar Kışın kimdir, kariyer hayatıyla ilgili bilinmesi gerekenler nelerdir?

Ankara’da Dünyaya Geldi

İç tasarım, güzellik uzmanlığı gibi alanlarda çalışmalarda bulunan Pelin Cansızlar Kışın, 23.04.1983 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Kendisi henüz 3 yaşındayken ailesi ile birlikte Hollanda’ya taşınmışlar ve çok uzun bir süre Hollanda’da hayatına devam etmiştir. Türkiye’ye 5 yıl önce dönüş yaparak eğitim aldığı alanlardaki çalışmalarını Türkiye’de sürdürmeye başlamış ve farklı eğitimler de alarak kendisini geliştirmiştir.

Ailesiyle Hollanda’ya Yerleşti

Ailesiyle Hollanda’ya yerleştikten sonra eğitim hayatına Hollanda’da başlayan Pelin Cansızlar Kışın, burada farklı eğitimler alarak üniversite hayatını tamamlamıştır. Özellikle eğitim aldığı alanlarda kendisini geliştirmeye devam eden ve tecrübe kazanan Kışın, Türkiye’de de eğitim aldığı sektörlerde dikkat çeken çalışmalarda bulunmuştur.

Business Economie Bölümünde Öğrenim Gördü

Üniversite eğitimi için Business Economie ve Güzellik Uzmanlığı bölümlerine kaydolan Pelin Cansızlar Kışın, bu alanlarda almış olduğu eğitimler ile kariyer hayatının çeşitlenmesini sağlamıştır. Yerinde saymak istemediğini, bu nedenle ilgi duyduğu alanlarda eğitim almaya devam ettiğini belirten Kışın, içerisinde bulunduğu sektörlere olumlu katkılarda bulunmak istediğini ifade etti.

İç Tasarım Alanında Önemli Çalışmalarda Bulundu

Özellikle iç tasarım alanına yönelen ve bu alanda aldığı eğitimleri yenilikçi projeler oluşturmak için kullanan Pelin Cansızlar Kışın, her zaman araştırmacı bir yapıya sahip olduğunu ve yeni projelerinde araştırmacı kimliğini ön plana çıkaracağını belirtti. İç tasarım alanının yanı sıra Sevavni Holding A.Ş.’ye de ortak olan Kışın, yönetici pozisyonunda görev almaktadır.

Şirketler arası koordinasyon ve yapılanmalarını sağlamak üzere yönetici pozisyonunda bulunan Pelin Cansızlar Kışın, yeni projelerde bulunacağını ve bu projelerle içerisinde bulunduğu sektörde ses getiren çalışmalar gerçekleştireceğini belirtmektedir.