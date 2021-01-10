Bilecik'te yağışlar azalırken, bu durumun yansıması Pelitözü Göleti'nde görüldü.

Kış mevsiminde yağışların azalması sonucu barajlarda tehlike çanları çalmaya başladı.

Bilecik'te yağış azlığından dolayı Pelitözü Göleti'nde sular kıyıdan yaklaşık 30 metre çekildi.

SULAMA AMAÇLI YAPILDI

Kent merkezine 7 kilometre uzaklıkta, 660 metre rakımda 213 hektar alana sahip gölet, 1980'li yıllarda Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce sulama amaçlı oluşturuldu.

Florası zengin olan, içinde fıskiye bulunan ve etrafı çam ağaçlarıyla kaplı gölet, yürüyüş ve bisiklet yollarının yanı sıra piknik alanlarıyla da özellikle yaz aylarında ilgi görüyor.

Pelitözü Göleti'nde yağış azlığı nedeniyle su 30 metre çekildi ViDEO

SU 30 METRE ÇEKİLDİ

Çevresinde kafe ve restoranların da inşa edildiği gölet, kış mevsiminde işletmelerin kapalı olması ve havaların soğumasıyla sessizliğe büründü.

Yağış azlığı nedeniyle göletin su seviyesi iyice düştü. Pelitözü Göleti'nde su, kıyıdan yaklaşık 30 metre çekildiği görüldü.

Pelitözü Göleti'nde su 30 metre çekildi FOTO GALERi