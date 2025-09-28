Pencere ve kapılara portakal kabuğu koyun, o etkilerden yararlanın

Eylül ayıyla birlikte doğada başlayan hareketlilik, bu kez evlerde pek de hoş karşılanmayan bir misafirin artışına sahne oluyor.

Özellikle Eylül’ün ilk günlerinden Kasım ayının sonuna kadar süren bu dönemde, örümcekler kapı aralıklarından, pencere boşluklarından ve en küçük çatlaklardan bile evlere sızmaya çalışıyor.

Uzmanlar, bu dönemin tamamen doğal bir döngü olduğunu hatırlatırken, alınacak basit önlemlerle evlerdeki sekiz bacaklıların ziyaretlerinin büyük ölçüde engellenebileceğini belirtiyor.

PORTAKAL KABUĞU KOYMAK YETİYOR

Çiftleşme dönemine giren bu sekiz bacaklı canlılar, yuva ve eş arayışıyla daha sık görünür hale geliyor. Gündüzleri daha az fark edilseler de, akşam ışıklarının cazibesi onları doğrudan evlerin içine çekiyor.

Portakal kabuğu da asidik ve keskin aromasıyla en etkili doğal yöntemlerden biri. Evin çeşitli noktalarına konulan portakal kabukları, örümceklerin yaklaşmasını engelleyebiliyor.

Enviroliteracy uzmanları, "Portakal kabuğundaki bileşenler örümcekleri uzaklaştırabilir. Kesin çözüm olmasa da düşük maliyetli, çevre dostu ve pratik bir yöntem" ifadelerini kullandı.