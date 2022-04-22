Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı açıldı mı, ne zaman açılacak 2022?

Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı açıldı mı, ne zaman açılacak 2022?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattının açılacağı tarihi açıkladı. Peki, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı ne zaman açılacak 2022?

Özellikle büyük şehirlerde ulaşım açısından kolaylık oluşturulan metroların sayısı her geçen gün artmaya başladı.

Mesafeleri uzak olan ve trafiğe kalmadan gidecekleri yere ulaşmak isteyen vatandaşlar, metro ve Marmaray hattını tercih ediyor.

Bu kapsamda diğer bir metro hattı ise Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı güzergahına yapılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı şantiyesindeki işçilerle iftarda bir araya geldi ve konu hakkında bilgi verdi.

Bakan Adil Karaismailoğlu, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattının açılacağı tarihi açıkladı.

Peki, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı ne zaman açılacak 2022? İşte yanıtı...

Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı ne zaman açılacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattımız yaklaşık 7,5 kilometre. Şu an projemizi yüzde 98 ilerleme seviyesine getirdik.

Ve inşallah sinyalizasyon ve sistem emniyet testlerinin tamamlanmasıyla en geç ağustos ayında bu projemizi İstanbulluların hizmetine sunmanın gayreti içindeyiz." dedi.