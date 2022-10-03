PENDİK - SABİHA GÖKÇEN METRO DURAKLARI : M10 metro hattı açıldı!

Pendik - Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı açıldı. Açılış sonrası kullanmak isteyenler ise hattın geçiş güzergahı olan durakları merak etmeye ve araştırmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının açılışını gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışta bilgi vererek, "İstanbul'a kazandırdığımız yeni ulaşım projemizin hayırlı olmasını diliyorum. Uzunluğu 7.4 km olan 4 istasyonlu bu metro hattı, Sabiha Gökçen Havalimanı'nı Kadıköy'e bağlamaktadır.

Pendik'ten 10 dakikada, Kartal'dan 12 dakikada, Kadıköy'den 50 dakikada ulaşmak mümkün hale gelmiştir.

Önümüzdeki birkaç ay içinde şu an devam eden yatırımlar tamamlandığında bu hattı İstanbul Havalimanı'na kadar ulaştıracağız." dedi.

Dün gerçekleştirilen açılıştan sonra, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının geçtiği duraklar gündeme getirildi.

1 milyon 200 yolcuya hizmet vermeyi hedefleyen metro hattının duraklarıyla ilgili, "Sabiha Gökçen Havalimanı - Pendik metro durakları nereler olacak?" sorusunu araştırmaya başladı.

Peki, Sabiha Gökçen Havalimanı - Pendik metro durakları nereler olacak? İşte yanıtı...

Pendik - Sabiha Gökçen metro hattı durakları

Tavşantepe / Pendik – Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu M4 Tavşantepe-Kadıköy metro hattı ile birleştirilecek.

Fevzi Çakmak – Hastane, Yayalar, Kurtköy, Sabiha Gökçen Havalimanı olmak üzere 4 istasyondan oluşan yeni hattın M4 metrosu ile birleşimi ile duraklar şöyle sıralanacak:

Kadıköy

Ayrılık Çeşmesi

Acıbadem

Ünalan

Göztepe

Yenisahra

Kozyatağı

Bostancı

Küçükyalı

Maltepe

Huzurevi

Gülsuyu

Esenkent

Hastane-Adliye

Soğanlık

Kartal

Yakacık-Adnan Kahveci

Pendik

Tavşantepe

Fevzi Çakmak-Hastane

Yayalar

Kurtköy

Sabiha Gökçen Havalimanı

Hattın işletmeye alınması ile Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 10 dakika, İstanbul Anadolu Adliyesi-Sabiha Gökçen Havalimanı arası 12 dakika, Kadıköy-Fevzi Çakmak (Hastane) arası 42 dakika, Kurtköy Sanayi-Çamlıca arası 45 dakika, Sabiha Gökçen Havalimanı-Çamlıca arası 48 dakika, Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı arası 50 dakika, İstanbul Havalimanı-Sabiha Gökçen Havalimanı arası 100 dakika olacak.