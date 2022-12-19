Evlenen çiftin arkadaşlarının damada yaptığı tabutlu şaka, görenleri şoke ederken bir yandan da güldürdü.

Damat ve gelinlerin özel günlerinde kalıcı ve espirili bir anı bırakmak isteyen yakınları renkli manzaralar oluşturuyor.

İstanbul'un Pendik ilçesinde geçtiğimiz günlerde yapılan Aslıhan ve Cemil İriç çiftinin düğününde damadın arkadaşlarının yaptığı şaka, salondakileri hem güldürdü hem şaşırttı.

Fes ve güneş gözlüğü takan, yakalarına da damadın fotoğraflarını takan grup, damadın fotoğrafının takılı olduğu bir tabutu omuzlarında taşıyarak müzik eşliğinde salona giriş yaptı.

"Haklarınızı helal eder misiniz"

Gruptan birinin eline mikrofonu alarak, "Cemil kardeşimizin bekarlığının son gecesinde, iyi günde ve kötü günde, her daim yanında bulunan arkadaşlarına soruyorum, Cemil Bey'in bekarlığını nasıl bilirdiniz, haklarınızı helal eder misiniz?" diye sordu.

"İyi bilirdik, helal olsun"

Bunun üzerine damadın diğer arkadaşları da "İyi bilirdik, helal olsun" diye cevap verdi.

Damadın ağzına emzik koydu

Damadın arkadaşları daha sonra damada bulaşık deterjanı, bulaşık süngeri, bulaşık önlüğü taktı, ayrıca bir arkadaşı ise damadın ağzına emzik koydu.

O anlar kayıt altına alındı

İHA'nın haberine göre, damadın arkadaşlarının evlenen arkadaşlarına yaptıkları tabutlu şaka, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik'te damada tabutlu şaka yaptılar ViDEO